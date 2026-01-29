十三行博物館推出《綴貓頭鳥行大坌坑古路》台語繪本 線上免費欣賞

新北市立十三行博物館長羅珮瑄表示，博物館發行台語繪本《綴貓頭鳥行大坌坑古路》，帶領讀者從一根羽毛的視角認識大坌坑文化。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕母語是連結世代與認識土地的重要途徑，新北市立十三行博物館長羅珮瑄表示，十三行博物館獲教育部頒發推展本土語言傑出貢獻獎肯定，進一步發行台語繪本《綴貓頭鳥行大坌坑古路》，帶領讀者從一根羽毛的視角認識大坌坑文化，透過溫潤畫風呈現八里觀音山麓5000年的史前地景，並將考古知識轉化為優美台語文本；實體書可在十三行博物館文化商店選購，電子書也可上十三行數位博物館免費欣賞。

羅珮瑄介紹，閱讀《綴貓頭鳥行大坌坑古路》一書，讀者將隨羽毛飄落，窺見大坌坑先民利用肥沃土壤製作「塗罐仔」（陶器）、罐身拍印花草紋飾，故事也融入在地軼事，描述農夫在竹林開墾時挖出無名骨骸，曾誤以為是清代「羅漢跤」而建廟祭祀。

請繼續往下閱讀...

隨後，羅珮瑄指出，讀者將隨這根羽毛飄洋過海，落在美國耶魯大學博士張光直的桌上，了解1960年代張光直與國立台灣大學教授宋文薰團隊合作契機，以及考古團隊如何像「掀開地底的歷史課本」般，層層剝開泥土，讓沉睡千年的大坌坑文化重見天日，進一步透過張光直的著作登上世界舞台。

博物館補充，全書附有詳盡語詞註解，帶領讀者領略台語聲韻的優雅，博物館長期致力於本土語言的推廣，而語言本身承載土地記憶，透過母語聲調與詞彙，能傳遞出先民在這塊土地生活的溫度與情感，這也呼應書中俗諺「千年田地八百主」的真諦。讀者可至博物館文化商店選購繪本，也可至十三行數位博物館免費欣賞電子書，詳細資訊可洽十三行官網與粉專。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法