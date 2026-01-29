竹縣新瓦屋「FULL 客人生」迎春展週六開跑

新竹縣竹北新瓦屋客家文化保存區，在新興城市中，承載著客家族群在這裡生活的點滴軌跡。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕「2026 福客慶豐年 FULL 客人生」裝置藝術展暨系列活動週六（31日）起，在竹北新瓦屋客家文化保存區開跑到3月31日，週六的開幕宣傳將有7場表演、70攤春味市集以及12場的體驗課程，多方面呈現客家族群過年節的忙碌日常。現場集章活動有限量禮，快手快腳完成闖關任務的人，就有機會替自己的新年迎來好禮獲得好彩頭。

縣府文化局長朱淑敏說，這場活動也玩諧音梗，「FULL客人生」的slogan就是取自客語「客（Hakka）」與英文「FULL」的諧音，象徵文化能量圓滿豐盛。活動集章手冊更從食、衣、住、行、育、樂6大面向的客家日常納入任務。

至於現場2組裝置藝術，分別位於遺址區的「生活記憶森林」（住的記憶），和大草坪設置的「文化 30‧馬兒一起跑」（行的動能），強調文化資產活化跟世代傳承。

「生活記憶森林」設置透明線條框架，精準勾勒「林礽固家灶下」的空間輪廓，引導民眾對齊遺址基石，喚起或感受昔日溫馨記憶，來客可書寫小卡掛於老樹枝椏，讓集體記憶成為連結過去與當下的風景。至於「文化 30‧馬兒一起跑」，是由世代共創彩繪的搖搖馬裝置，以奔馬意象來象徵文化局30年來持續前進的力量，同時邀請民眾找尋「屬於自己那一年」的馬兒。

