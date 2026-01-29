受畢卡索雕塑「公牛頭」啟發 陳庭詩典藏展大墩文化中心登場

「解構．結構—典藏 陳庭詩」於大墩文化中心開展。（台中市文化局提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕「解構．結構—典藏 陳庭詩」典藏展於大墩文化中心開展，陳庭詩為台灣現代藝術先驅，擅長巧手將廢棄物轉化重生，1960年代起，陳庭詩受到畢卡索現成物雕塑「公牛頭」啟發，開啟現成物雕塑創造歷程。大墩文化中心強調，展期即日起至3月15日，馬年新春期間，大年初四（2月20日）就開館歡迎民眾參觀。

再過不到3週就是馬年春節，大墩文化中心於新春期間，展出陳庭詩典藏3件壓克力畫作，及9件複合鐵雕藏品，帶領民眾重溫台灣現代藝術先驅，透過「點鐵成金」巧手，轉化廢棄物成藝術品過程。

台中市文化局說，陳庭詩活躍於1950、1960年代「現代抽象繪畫運動」蓬勃時期，多次代表台灣受邀參與海外展覽。陳庭詩受到畢卡索以單車座椅及龍頭車把手製成「公牛頭」的啟發，初時使用破銅、廢鐵及流木材料，遷居台中太平區後，常至高雄拆船工業區尋寶，將廢船五金運回太平工作室，賦予冰冷殘破廢鐵第2次生命。

展覽亮點為陳庭詩旅美返台壓克力畫作，這時期受西方抽象表現影響，約於1986年前後，陳庭詩嘗試壓克力新興媒材，並採用自動性技法創作，刻意抹除實物造型與明顯邊形，利用色彩對比與潑灑斑點，營造出獨特視覺空間感。

大墩文化中心說，陳庭詩作品多不命名，而以創作年分與件數做為編碼，「86-17」即代表1986年的第17件作品，這份純粹留給觀眾更多自由想像空間。「解構．結構—典藏 陳庭詩」展至3月15日，馬年春節從除夕休到初三，大年初四（2月20日）就開館，歡迎遊客參觀感受當冰冷廢鋼鐵，遇上藝術家靈魂所擦撞的生命火花。

