藝文 > 即時

翠玉白菜回來了 台捷兩國館長在故宮北院複刻世紀之握

2026/01/29 15:44

〈翠玉白菜〉從捷克國家博物館回到故宮展出，捷克方的總館長盧卡其（左）與故宮院長蕭宗煌，開心復刻兩人在捷克一起介紹〈翠玉白菜〉的畫面。（記者凌美雪攝）〈翠玉白菜〉從捷克國家博物館回到故宮展出，捷克方的總館長盧卡其（左）與故宮院長蕭宗煌，開心復刻兩人在捷克一起介紹〈翠玉白菜〉的畫面。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立故宮博物院今（29）日舉辦〈翠玉白菜〉歸國媒體見面會，由故宮院長蕭宗煌率團隊，與專程跨海來台的捷克國家博物館總館長盧卡其（Michal Lukeš）、副館長布魯赫（Petr Brůha）及其團隊，以及捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）共同出席。

〈翠玉白菜〉平安返台，現正於故宮北院展出，兩位館長合影留下見證。（記者凌美雪攝）〈翠玉白菜〉平安返台，現正於故宮北院展出，兩位館長合影留下見證。（記者凌美雪攝）

故宮院長蕭宗煌說，今天是充滿感恩的時刻，要向所有協助此次故宮國寶捷克展出安全去返的所有人致謝。蕭宗煌指出，2025年捷克國家博物館吸引近138萬人次參觀，創下歷年新高；其中故宮捷克展吸引近34萬人次造訪，展現文化跨越語言與地域的力量，也讓歐洲觀眾透過故宮文物，認識多元、開放且充滿文化能量的台灣。總之，「翠玉白菜回家了，會陪伴國人一起迎接農曆新年。」

盧卡其總館長則表示，特別感謝「故宮團隊對我們的信任，我們非常珍惜，並由衷敬佩貴院的專業精神。」盧卡其說，故宮展無疑是歐洲於2025年最重要的盛事，也是捷克國家博物館史上最成功的展覽之一，且是台捷兩國重大文化交流的開端，盧卡其宣布，該館已與故宮組成回饋展的策展團隊，密集展開合作，目前確認展名為「歐洲之心」（Heart of Europe），內涵將會是捷克文物在歐洲文化最瑰麗的見證。

捷克國家博物館總館長盧卡其宣布該館對故宮的回饋展，展名為「歐洲之心」（Heart of Europe）。（記者凌美雪攝）捷克國家博物館總館長盧卡其宣布該館對故宮的回饋展，展名為「歐洲之心」（Heart of Europe）。（記者凌美雪攝）

捷克駐台代表史坦格表示，台捷直航與故宮文物赴捷克展出，看似行事曆上的兩個時間點，但其實辦起來很困難，他很開心能親眼見證故宮文物在捷克成功展出，這須歸功於兩國團隊堅強的意志、耐性與過人的勇氣。史坦格還以霍諾德為例，形容故宮文物赴捷克展出，像在沒有安全網的前提下，徒手攀爬101。故宮院長蕭宗煌則急忙補充，其實在縝密的規劃下，故宮文物越洋展出，一點都不是冒險。

