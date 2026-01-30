台捷另類文化對話 故宮捷克展竟與霍諾德登頂101有相同精神

故宮文物遠赴捷克的萬里長征，也是一趟文化壯旅。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立故宮博物院昨（29）日舉辦〈翠玉白菜〉歸國媒體見面會，除故宮院長蕭宗煌與捷克國家博物館總館長盧卡其（Michal Lukeš）之外，另一位重要的參與者捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）也出席。不過，史坦格以霍諾德登頂101為例的一席「冒險」說，差點讓故宮院長冒冷汗，經翻譯及時補充說明，才知原來是對於文字認知上的差異，成為一次有趣的台捷另類文化對話。

捷克經濟文化辦事處代表史坦格的「冒險」說，意外成為文化交流的插曲。（記者凌美雪攝）

史坦格表示，他駐台4年來，參與了台捷直航與故宮文物赴捷克展出的過程，看似行事曆上的兩個待辦事項，其實辦起來過程很複雜，他很榮幸能在布拉格親眼見證故宮文物在捷克成功展出，當他在布拉格的展覽現場，看見觀眾張大眼睛仔細欣賞故宮文物時，閃閃發亮的眼神，至今仍讓他印象深刻。

史坦格說，這個大膽而重要的文物壯旅，須歸功於兩國團隊堅強的意志、耐性與過人的韌性。他說，故宮文物赴捷克展出，就像霍諾德徒手攀爬101，是克服重重難關，展現了冒險的勇氣，而且，「我相信故宮文物百選絕對不會是兩位館長最後一次的瘋狂冒險。我現在非常期待你們的下一個冒險（回饋展）。」

對此，故宮院長蕭宗煌忙補充，其實在縝密的規劃下，故宮文物越洋展出，一點都不是「冒險」。現場的翻譯則連忙澄清說明，其實捷克對「冒險」的定義並非「危險」，而是形容精采的過程。這個小小緊張的片刻，似乎也成為兩國文化對話的有趣插曲。

