限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
捷克館長：文物未曾分秒處於風險中 故宮院長揭密哪來的自信
台捷重要國寶文物交流，如何確保萬無一失？故宮院長蕭宗煌（左）與捷克國家博物館總館長盧卡其都嚴肅以對。（記者凌美雪攝）
〔記者凌美雪／台北報導〕捷克經濟文化辦事處代表史坦格在〈翠玉白菜〉歸國媒體見面會中，妙喻故宮文物越洋展像霍諾德登頂101，克服重重難關、展現了冒險的勇氣，加上文物赴捷克展出的過程中，中國不斷地放話恐嚇等，都讓人好奇台捷兩館團隊的「勇氣」自信打哪來？
故宮院長蕭宗煌在記者會中，不厭其煩把整個確保文物安全的過程說清楚。蕭宗煌強調，故宮與捷克國家博物館合作，除了展出國必須通過司法免扣押條款，保證「有借有還」之外，更重要的是建立於周延規劃與嚴謹籌備的堅實基礎上。從選件、司法免扣押程序，到展品包裝與運輸安排，每一項作業皆依最高規格審慎執行。
請繼續往下閱讀...
文物出國與返還亦須通過層層把關，蕭宗煌指出，除了捷克團隊親赴故宮進行文物點檢與包裝丈量，故宮文物出入境時亦須配合海關查驗，返台後由雙方團隊逐件核對文物數量與狀況，並由文化部文資局邀集專家學者複查，確保萬無一失。
難怪捷克國家博物館總館長盧卡其很有自信地說，捷館具備嚴密的安全作業流程，並與警方保持密切合作，「故宮文物未曾有過一分一秒處於風險之中」。
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
發燒文章
網友回應