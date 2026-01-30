捷克館長：文物未曾分秒處於風險中 故宮院長揭密哪來的自信

台捷重要國寶文物交流，如何確保萬無一失？故宮院長蕭宗煌（左）與捷克國家博物館總館長盧卡其都嚴肅以對。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕捷克經濟文化辦事處代表史坦格在〈翠玉白菜〉歸國媒體見面會中，妙喻故宮文物越洋展像霍諾德登頂101，克服重重難關、展現了冒險的勇氣，加上文物赴捷克展出的過程中，中國不斷地放話恐嚇等，都讓人好奇台捷兩館團隊的「勇氣」自信打哪來？

故宮院長蕭宗煌在記者會中，不厭其煩把整個確保文物安全的過程說清楚。蕭宗煌強調，故宮與捷克國家博物館合作，除了展出國必須通過司法免扣押條款，保證「有借有還」之外，更重要的是建立於周延規劃與嚴謹籌備的堅實基礎上。從選件、司法免扣押程序，到展品包裝與運輸安排，每一項作業皆依最高規格審慎執行。

文物出國與返還亦須通過層層把關，蕭宗煌指出，除了捷克團隊親赴故宮進行文物點檢與包裝丈量，故宮文物出入境時亦須配合海關查驗，返台後由雙方團隊逐件核對文物數量與狀況，並由文化部文資局邀集專家學者複查，確保萬無一失。

難怪捷克國家博物館總館長盧卡其很有自信地說，捷館具備嚴密的安全作業流程，並與警方保持密切合作，「故宮文物未曾有過一分一秒處於風險之中」。

