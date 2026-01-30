「黃阿瑪」代言文化幣帶頭衝 遊戲闖關加碼再賺回600點

文化幣會員升等全攻略。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2026年度文化幣自元旦開放領用至今將近1個月，已有47%領取，消費金額破3.12億元。文化部首次邀請超人氣「黃阿瑪的後宮生活」於1至3月間擔任代言人，帶著有領用資格的青少年們衝一波，在各種優惠回饋辦法之外，再新增一項可賺回600點的加碼辦法。

文化部表示，今年起，13-22歲青少年每人都可以領到1,200點文化幣，且文化幣APP也導入會員等級任務，領取文化幣後，將可藉由「達成消費金額」、「蒐集IP徽章數量」及「累計週簽到數」3種關卡，依序從LV0見習生逐步晉級至初心者、冒險者、菁英、大師及LV5傳說等會員等級，並累計獲得最多600點的加碼回饋。

請繼續往下閱讀...

完成任務挑戰 蒐集四季台灣角色IP限定徽章。（文化部提供）

文化部指出，晉級的第一關鍵是完成任務蒐集IP徽章。種類包括4季主題的「時令徽章」；以及「故事共鳴」、「匠魂強化」、「動感音波」、「光影開演」、「博物採集」、「地方守護」等7類型任務徽章。還有當季花光的「極限消耗」；花完1200點後，當季簽到4週，可獲得「時光共振」徽章；參與不定期推出的限定活動又可獲得「瞬行制霸」徽章等。

首季「時令感應」任務特別聚焦「國片體驗」。目前共有11.9萬人看國片獲得「光影開演」徽章，也有超過3200人順利完成首季任務取得「時令感應」徽章。

文化部指出，APP遊戲體驗的會員升級除了獲得文化幣加碼，還有機會把聯名角色IP的公仔或玩偶帶回家，包括前600名達成LV5，可以直接獲得一套4入的公仔或布偶。詳詢文化幣官網（https://twcp.moc.gov.tw/或APP）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法