藝文 > 即時

世博人氣王a-We回來了！首款LINE貼圖全球上架 「拍謝、多謝」超台語錄陪你迎春節

2026/01/30 10:04

首波「a-We」日常款貼圖，設計24款生動可愛的表情，內容涵蓋各種生活情境，陪伴大家分享生活點滴。（文化部提供）首波「a-We」日常款貼圖，設計24款生動可愛的表情，內容涵蓋各種生活情境，陪伴大家分享生活點滴。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕去年在大阪世博大放異彩，代表台灣進行文化外交的人氣IP「a-We」，在結束日本與芬蘭的行程後華麗回歸！文化部今（30）日宣布，首款「a-We」官方LINE貼圖即日起在全球同步上架。這款源自於板塊推擠概念、擅長變形的「獨特生物」，將從世界舞台走進民眾的聊天室，化身為最懂人心的日常夥伴。

文化部指出，「a-We」是2025年「We TAIWAN」活動的代言人，其設計核心象徵台灣在受擠壓的環境中，仍保有韌性與彈性的姿態。 在大阪世博期間，a-We曾號召超過27萬人參與，更前進世博夢洲園區演出，以「台灣」之名驚艷國際，隨後它更化身「搖滾a-We」遠赴芬蘭，與閃靈等6組樂團共同征服歐洲觀眾。

a-We」首款LINE貼圖今日全球同步上架，陪伴大家生活點滴。（文化部提供）a-We」首款LINE貼圖今日全球同步上架，陪伴大家生活點滴。（文化部提供）

為了讓這位愛交朋友的文化大使陪伴大家度過生活中的點點滴滴，文化部正式推出官方貼圖。 2026年預計規劃4款主題，今日首波登場的「日常款」收錄了如「阿哉」、「拍謝」、「多謝」等極具台灣味的在地用語，並同步推出日文版本，持續突破時空限制。 未來還將陸續推出應援世界棒球經典賽的「棒球款」、展現熱情特質的「島民款」及充滿變幻能力的「奇蹟款」。

為回饋長期支持的粉絲，首發活動期間不僅加碼贈送月曆桌布，還將釋出應景的「春節萬用問候圖」。 文化部表示，a-We將持續陪伴台灣文化前往不同國家旅行，讓世界各個角落都能看見台灣的活力。詳詢LINE Store（https://line.me/S/sticker/32757077）、（日文版https://line.me/S/sticker/32757091）。

