藝文 > 即時

國際吉祥物第３名是台灣「它」！LINE貼圖今上架 「棒球經典賽」應援款預告中

2026/01/30 10:08

a-We來襲！首波「日常款」貼圖即日起全球同步上架，每組新台幣30元，讓a-We占據對話框。（文化部提供）a-We來襲！首波「日常款」貼圖即日起全球同步上架，每組新台幣30元，讓a-We占據對話框。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣最強外交萌物「a-We」人氣持續延燒。在成功征服日本大阪世博與芬蘭F:F:F音樂節後，這隻象徵台灣韌性的超變形生物，今（30）日正式在LINE貼圖小舖上線。 a-We憑藉其療癒形象，曾在社群自辦的各國吉祥物票選中榮獲第3名，限量周邊在海外更是一件難求。

台灣文化大阪世博超可愛原創IP「a-We」首款貼圖在LINE全球同步上架。（文化部提供）台灣文化大阪世博超可愛原創IP「a-We」首款貼圖在LINE全球同步上架。（文化部提供）

文化部觀察到，許多粉絲在社群分享帶著a-We出門、為其穿上應景衣服的「娃娃活」現象，顯示出該IP深厚的推活潛力。 為了回應廣大支持者，首波「日常款」貼圖今日全球同步上架，售價每組30元。 內容除了涵蓋各種日常對話，更展現了a-We柔軟多變的身形，讓使用者能輕鬆分享生活點滴。

此外，文化部預告a-We的「推活」任務將更具功能性。 緊接著「日常款」之後，將推出為世界棒球經典賽熱力助陣的動態「棒球款」貼圖，以及展現台灣人熱情特質的「島民款」。 透過貼圖，a-We將不僅僅是外交大使，更成為支持在地賽事與日常交流的重要媒介。

首波「a-We」日常款貼圖不只中文版，亦推出日文版，設計24款生動可愛的表情，內容涵蓋各種生活情境。（文化部提供）首波「a-We」日常款貼圖不只中文版，亦推出日文版，設計24款生動可愛的表情，內容涵蓋各種生活情境。（文化部提供）

「a-We」貼圖規劃在2026年推出4款主題，更特別推出日文版，內容涵蓋各種生活情境，首波在今（30）日登場的「日常款」，以柔軟變化多端的身形，以及「阿哉」、「拍謝」、「多謝」、「阿勒」等超日常用語，陪伴大家分享生活點滴。陸續將推出為世界棒球經典賽熱力應援的動態貼圖「棒球款」；呈現臺灣人熱情、樂於助人特質的「島民款」；以及展現a-We無限變幻能力的「奇蹟款」。想收藏這隻從大阪夢洲紅到北歐森林的人氣IP，即日起可至LINE貼圖小舖搜尋購買。詳詢「We TAIWAN」Threads、X、IG。

