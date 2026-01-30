比蔡依林《UGLY BEAUTY》怪美精神更神祕！尼泊爾鎏金銅雕亮相台北 交纏「蛇影」扭出動感

才仁・夏爾帕〈手印〉（局部）銅。2025（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部蒙藏文化中心於蒙藏文化館推出年度特展「生生不息－Tsherin Sherpa 的喜馬拉雅當代藝術」，將於1月31日至5月24日，在蒙藏文化館登場。其中令觀眾駐足許久的，莫過於藝術家才仁・夏爾帕（Tsherin Sherpa）帶來的「立體雕塑」，作品不僅展示極致的工藝美學，更是喜馬拉雅傳統文化在全球化脈絡下的重要見證。

才仁・夏爾帕〈祈願樹〉鎏金銅。91.4×91.4×167.6公分。（記者董柏廷攝）

此展邀請國際矚目的尼泊爾當代藝術家才仁・夏爾帕來台，精選其2012年至2025年間的36組作品，包含平面繪畫、立體雕塑、裝置藝術及精緻掛毯等，呈現傳統元素轉譯為當代語言的軌跡。

才仁・夏爾帕〈空行母〉金箔、壓克力顏料、墨水、玻璃纖維，90公分高。2025。（記者董柏廷攝）

其中，鎏金銅雕，皆由加德滿都谷地原住民族尼瓦爾（Newari）的傳統金屬工藝鍛造而成，此項技藝的過程極其嚴謹，需先在雕件表面塗抹銅粉與膠料混合層，經過反覆打磨形成光滑底層後，再以手工敷貼金箔，並透過低溫焊火或敲打，使金箔與金屬表面緊密結合。這種古老的技術讓作品呈現層次分明且經久耐用的金黃光澤，如同歲月淬鍊出的文明色彩。

以「姿態」（Gestures）系列作品為例，雕塑呈現了大量的手、腳與蛇交纏的形態，蛇的表面以金箔圍繞出閃亮的裝飾表層，透過交錯、疊層與扭轉的布局，賦予作品強烈的動態感與空間深度。觀眾可以透過這些結著神祕手印且充滿律動的作品，一窺才仁・夏爾帕揉合傳統與現代的創作野心。

才仁・夏爾帕〈手印〉銅。2025。（記者董柏廷攝）

夏爾帕透過與尼泊爾當地匠人的合作，讓加德滿都谷地這項悠久且深厚的工藝得以傳承，更將原本深藏於谷地的傳統美學帶進國際藝術視野。展覽詳詢文化部官網與蒙藏文化館官方臉書。

