自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

憤怒鳥、無尾熊、黑面琵鷺…吸管造型藝術特展台南歸仁登場

2026/01/30 14:33

歸仁文化中心利用大廳空間推出「馬年迎春」特展，首檔為卓永富、曾淑娟夫婦的吸管藝術創作展。（記者吳俊鋒攝）歸仁文化中心利用大廳空間推出「馬年迎春」特展，首檔為卓永富、曾淑娟夫婦的吸管藝術創作展。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南歸仁文化中心斥資近2億元改建後，大廳採挑高設計，市府巧妙運用空間，規畫為行動畫廊。今年新春首檔，邀請在地知名的吸管造型藝術家卓永富與曾淑娟夫婦舉辦個展，集結上百件新創作品，琳瑯滿目，尤其龍、毛蟲、蝸牛、蜻蜓、綿羊、大象、無尾熊、長頸鹿、憤怒鳥與黑面琵鷺等動物系列，相當生動，精巧細緻的技法，令人讚賞。

歸仁文化中心「馬年迎春」特展，首檔為卓永富、曾淑娟夫婦的吸管藝術創作展，引人入勝。（記者吳俊鋒攝）歸仁文化中心「馬年迎春」特展，首檔為卓永富、曾淑娟夫婦的吸管藝術創作展，引人入勝。（記者吳俊鋒攝）

歸仁文化中心行動畫廊的「馬年迎春」系列展演，首檔由卓永富夫婦擔綱，推出精彩的吸管藝術，16種造型作品，小巧玲瓏，引人入勝，將持續至下月22日，期間也安排2場共創活動，闔家參與，增添親子樂趣。

歸仁文化中心主任洪琬怡表示，從一系列的展出中，可看到利用吸管做為主要材料的創意技法，結合視覺藝術精彩呈現，簡單到複雜都有，這種形式強調將日常廢棄物，轉化成具有美感的作品，同時也傳達環保意識。

歸仁文化中心「馬年迎春」特展，首檔為卓永富、曾淑娟夫婦的吸管藝術創作展，綿羊系列，相當可愛。（記者吳俊鋒攝）歸仁文化中心「馬年迎春」特展，首檔為卓永富、曾淑娟夫婦的吸管藝術創作展，綿羊系列，相當可愛。（記者吳俊鋒攝）

卓永富與曾淑娟也是歸仁文化中心的資深志工，從事吸管藝術已逾25年，一些創作還結合哨子、磁鐵等，成為實用小物，有的以精巧取勝，但風車系列，採用拼接方式，長度可超過1尺半，且結合打包帶編織，展現多元才華。

卓永富提到，隨著時代演進，不僅環保意識抬頭，可當成童玩的作品，安全性也備受重視，因此目前已採用獲食品級檢驗通過的吸管，且轉折處多達56節，是傳統的4倍以上，造型變化更多元，讓藝術層次持續提升。

歸仁文化中心「馬年迎春」特展，首檔為卓永富、曾淑娟夫婦的吸管藝術創作展，綿羊系列，相當可愛。（記者吳俊鋒攝）歸仁文化中心「馬年迎春」特展，首檔為卓永富、曾淑娟夫婦的吸管藝術創作展，綿羊系列，相當可愛。（記者吳俊鋒攝）

卓永富夫婦的黑面琵鷺，包含寫實系列，以及踢足球Q版等，各有看頭；至於憤怒鳥，要以保麗龍球來圈繞，單件用到的吸管，都超過40根，並進行顏色的搭配，力求生動，創作過程很不容易。

卓永富表示，一直在構思造型變化，全新創作從發想到完成，動輒3、4個月之久，要歷經不斷的嘗試、精進，持續修改至滿意後，才會正式推出，每件吸管藝術，過程堪稱嘔心瀝血。

歸仁文化中心邀請卓永富、曾淑娟夫婦舉辦吸管藝術創作展，黑面琵鷺系列相當生動。（記者吳俊鋒攝）歸仁文化中心邀請卓永富、曾淑娟夫婦舉辦吸管藝術創作展，黑面琵鷺系列相當生動。（記者吳俊鋒攝）

展示的系列吸管藝術中，也有複合媒材的作品，採用乾燥花、貝殼，加上顏料彩繪、胚土塑型，打造出黑面琵鷺的創意壁燈，可當掛畫，居家布置，兼具夜間照明功能。

卓永富夫婦的蜻蜓系列中，還特地再進行生態細分，創作出比較不被注意的「台灣豆娘」，推廣自然保育，也希望孩子們增長見識，讓吸管藝術也兼具寓教的功能。

卓永富、曾淑娟夫婦在歸仁文化中心推出吸管藝術創作展，憤怒鳥系列，生動、有趣。（記者吳俊鋒攝）卓永富、曾淑娟夫婦在歸仁文化中心推出吸管藝術創作展，憤怒鳥系列，生動、有趣。（記者吳俊鋒攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應