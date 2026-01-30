自由電子報
藝文 > 即時

水果月曆藏10年祕辛！當代館「凹陷」展揭祕12組藝術家 集體生活的餘痕

2026/01/30 16:38

涂維政《遺跡化石—巨人斯金納1號》（左起）、賴志盛《二階堂》、林純用《抹香鯨骨架》。（記者董柏廷攝）涂維政《遺跡化石—巨人斯金納1號》（左起）、賴志盛《二階堂》、林純用《抹香鯨骨架》。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北當代藝術館（以下簡稱當代館）將於1月31日至5月3日推出2026年首檔大展「凹陷：我們的團體生活」，由藝評人簡子傑策劃，聚焦2000年後台灣當代藝術團體的生成與消散，邀請12組藝術家與團體透過作品呈現隱而未顯的集體生活經驗，探討團體經驗如何持續影響藝術家的創作選擇。代理館長詹話字表示，本展透過策展人簡子傑兼具參與者與觀察者的視角，重新梳理集體行動與個人創作間的連結。

走路草農／藝團《在客廳裡成為靜物的時候》。（記者董柏廷攝）走路草農／藝團《在客廳裡成為靜物的時候》。（記者董柏廷攝）

對於一般觀眾而言，回看藝術團體過去的作品或許顯得遙遠，但策展人簡子傑指出，「凹陷」一詞形象地捕捉了團體閃爍的存在狀態。相較於耀眼的個人形象，團體往往在藝術家被體制接受後逐漸隱沒。展覽試圖引導觀眾將視角從個人後移，看見那些支撐創作的集體時刻。參展藝術家崔廣宇分享，早期團體成員在還不知道要幹嘛的狀態下聚在一起聊天、創作，那種隨興且帶點「虛無」的時光，形塑了藝術家現在的模樣。

崔廣宇《幸福盲區》。（記者董柏廷攝）崔廣宇《幸福盲區》。（記者董柏廷攝）

展覽的意義並非在於辨識某個團體的歷史定位，其實更貼近理解藝術如何從集體生活中生成。展覽中，走路草農／藝團的作品《在客廳裡成為靜物的時候》具體實踐藝術與生活融合的想像，團隊蒐集了10年來的水果月曆貼滿展間牆面，並在上方謄寫成團後的各項記事，內容包含佈、卸展日期、開會紀錄，甚至看牙醫與考駕照等生活瑣事。走路草農／藝團表示，工作室其實就是客廳，團體生活展現了創作與日常密不可分的關係，展區除了他們代表性的創作之外，更多細節透露藝術與生活交織的狀態，企圖讓觀眾看見創作並非只發生在作品完成的瞬間；而賴志盛的作品《二階堂》則在入口處創造新關係，呈現人們圍坐茶几的狀態，呼應團體對偶遇的美學期待。

無論是回憶、夢境或家庭經驗，作品彼此對照，呈現藝術團體分散後，各自前行卻仍相互牽引的狀態，言，譬如涂維政的作品《遺跡化石—巨人斯金納1號》延續了其所屬「悍圖社」強烈的視覺表現力，以擬造考古形式拼貼歷史與當代現象。林純用的《抹香鯨骨架》則源自「魚刺客」團體對海洋文化的關注。展覽期間將舉辦講座與工作坊，詳詢當代館官網。

