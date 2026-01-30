台北國際書展 信誼打造「閱讀森林」互動區

信誼基金會打造4米高主視覺歡迎親子走進書展享受親子共讀與共玩的喜悅。（圖/信誼提供）

〔記者魏伶如／台北報導〕台北國際書展即將在2月3日開展，寒假不妨帶著孩子來場感官探索旅程。

信誼基金會將繪本大師李歐．李奧尼的圖畫書立體化呈現，為親子打造一座4米高的「閱讀森林」主視覺，規劃3大主題互動區、10場故事派對活動。

呼應台北國際書展童書主題館從「生活場景」出發的設計，信誼藉由圖畫書大師李歐．李奧尼（Leo Lionni）的經典作品《田鼠阿佛》角色，延伸《一寸蟲》的自然意象，轉化為可以走入、停留的空間。「閱讀森林」提供一處能放慢腳步，專心共讀、遊戲與陪伴的溫柔空間，讓孩子進入展區前便能感受「在閱讀中收集陽光、顏色和文字」的能量。

讀者穿越如叢林般的拱門後，來到另一位大師五味太郎的遊戲世界，體驗從繪本走出來的遊戲；接下來可以和孩子一起拜訪大型場景「豆豆的家」，一起翻書、探索圖像，沉浸在親子閱讀空間裡。

信誼在書展期間也特別規劃了八場親子故事遊戲活動、一場五味太郎繪本遊戲派對、一場豆豆音樂派對。

信誼2026台北國際書展活動 報名：（https://pse.is/8ndwqk）

展期2026/02/03（二）~02/08（日）

