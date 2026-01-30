自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

台南古物再添稀世珍品 成大圖書館建築設計圖、林文察銀牌被指定

2026/01/30 20:00

南市新增一般古物「〈臺灣省立成功大學圖書館新建工程設計圖〉圖組」。（南市文資處提供）南市新增一般古物「〈臺灣省立成功大學圖書館新建工程設計圖〉圖組」。（南市文資處提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市文化資產管理處近期召開古物審議會，新增指定兩件一般古物，分別是「〈臺灣省立成功大學圖書館新建工程設計圖〉圖組」及「陸路提督林文察賞用六錢銀牌」，展現台南作為文化古都所累積的深厚歷史底蘊。

南市新增一般古物「〈臺灣省立成功大學圖書館新建工程設計圖〉圖組」。（南市文資處提供）南市新增一般古物「〈臺灣省立成功大學圖書館新建工程設計圖〉圖組」。（南市文資處提供）

南市文資處表示，成大圖書館設計圖為手工描圖紙原圖，保存完整。「原臺灣省立成功大學總圖書館」本身已是市定歷史建築，也是美援時期現代主義建築代表。設計圖中，圖面標題採中英對照，右下角註明美國普渡大學顧問傅立爾負責簽證，以及成大建築系教師王濟昌、吳梅興、謝永溪共同設計，呈現1950年代美援時期中美合作，以及當時現代主義建築思潮對校園建築的影響與設計細節。

南市新增一般古物「陸路提督林文察賞用六錢銀牌」。（南市文資處提供）南市新增一般古物「陸路提督林文察賞用六錢銀牌」。（南市文資處提供）

另一件銀牌則為清領時期咸豐、同治年間，由台籍著名武將林文察所發，屬台灣清代傳世賞牌中唯一由台籍高階將領訂製的案例。銀牌刻有林文察官銜，可清楚理解當時清廷在戰爭期間對有功兵丁及義民的獎賞制度：地方官即時論功行賞，事後向中央奏銷，展現清代地方行政與軍事制度運作。銀牌也反映咸豐初年閩浙地區戰事頻繁，台灣地方豪族勢力因戰事崛起，顯示朝廷對台勇的重視。

原臺灣省立成功大學總圖書館。（南市文資處提供）原臺灣省立成功大學總圖書館。（南市文資處提供）

截至目前，台南市已指定古物共108組、881件，包括國寶3組6件、重要古物14組186件、一般古物91組689件，數量與類型相當豐富。文化局長黃雅玲表示，透過古物指定與保存，不只是留住珍貴文物，更是在為城市累積可理解、可傳承的文化脈絡。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應