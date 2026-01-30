台南古物再添稀世珍品 成大圖書館建築設計圖、林文察銀牌被指定

南市新增一般古物「〈臺灣省立成功大學圖書館新建工程設計圖〉圖組」。（南市文資處提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市文化資產管理處近期召開古物審議會，新增指定兩件一般古物，分別是「〈臺灣省立成功大學圖書館新建工程設計圖〉圖組」及「陸路提督林文察賞用六錢銀牌」，展現台南作為文化古都所累積的深厚歷史底蘊。

南市文資處表示，成大圖書館設計圖為手工描圖紙原圖，保存完整。「原臺灣省立成功大學總圖書館」本身已是市定歷史建築，也是美援時期現代主義建築代表。設計圖中，圖面標題採中英對照，右下角註明美國普渡大學顧問傅立爾負責簽證，以及成大建築系教師王濟昌、吳梅興、謝永溪共同設計，呈現1950年代美援時期中美合作，以及當時現代主義建築思潮對校園建築的影響與設計細節。

南市新增一般古物「陸路提督林文察賞用六錢銀牌」。（南市文資處提供）

另一件銀牌則為清領時期咸豐、同治年間，由台籍著名武將林文察所發，屬台灣清代傳世賞牌中唯一由台籍高階將領訂製的案例。銀牌刻有林文察官銜，可清楚理解當時清廷在戰爭期間對有功兵丁及義民的獎賞制度：地方官即時論功行賞，事後向中央奏銷，展現清代地方行政與軍事制度運作。銀牌也反映咸豐初年閩浙地區戰事頻繁，台灣地方豪族勢力因戰事崛起，顯示朝廷對台勇的重視。

原臺灣省立成功大學總圖書館。（南市文資處提供）

截至目前，台南市已指定古物共108組、881件，包括國寶3組6件、重要古物14組186件、一般古物91組689件，數量與類型相當豐富。文化局長黃雅玲表示，透過古物指定與保存，不只是留住珍貴文物，更是在為城市累積可理解、可傳承的文化脈絡。

