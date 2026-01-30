自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

日勝生加賀屋「金馬馳騁迎新歲」 聯手台日職人打造新春盛會

2026/01/30 21:46

日勝生加賀屋推出「金馬馳騁迎新歲」，有北陸工藝體驗及豐富多元表演。（絃楽町樂團提供）日勝生加賀屋推出「金馬馳騁迎新歲」，有北陸工藝體驗及豐富多元表演。（絃楽町樂團提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕日勝生加賀屋於春節假期推出「金馬馳騁迎新歲」，從充滿新春氣息的金箔工藝與若狹塗筷工坊、結合400年歷史的高岡漆器螺鈿杯的北陸新酒品酒會、日本書道家氣韻生動的書道展演、台灣樂師結合三味線、笛子、二胡和鳴的精采演出及熱鬧的賓果遊戲挑戰、充滿幸福感的日式小點屋台、新春繪馬集章等活動，到祈求國家安泰與五穀豐登的神社歲旦祭，邀請旅客入館感受台日職人獨具匠心技藝的同時，圓滿迎接馬年好運。

在專業工藝師教導下，親手打造珍貴的新年紀念品。（日勝生加賀屋提供）在專業工藝師教導下，親手打造珍貴的新年紀念品。（日勝生加賀屋提供）

日本石浦神社宮司將來館內主持歲旦祭，以傳統祭儀揭開新春序幕。（日勝生加賀屋提供）日本石浦神社宮司將來館內主持歲旦祭，以傳統祭儀揭開新春序幕。（日勝生加賀屋提供）

日勝生加賀屋表示，今年館內精心規畫「熠熠金輝．指尖金箔工藝體驗」與「研磨藏貝．打造專屬的若狹塗筷」工作坊。金澤的金箔工藝跨越400年的流光傳承至今，是日本北陸3大工藝之一，此次特邀專業工藝師親臨，帶領旅客觸碰薄如蟬翼的純金箔，將璀璨流光凝練於盤子或隨身鏡之上；而被譽為「漆器寶石」、同樣擁有400年歷史的若狹塗，則以鮑魚貝或蛋殼嵌入層層色漆中，經研磨浮現如星辰般光澤，來打造專屬筷箸，旅客在指尖觸碰之間感受工藝成形的節奏，並將完成作品做為新歲專屬紀念帶回珍藏。此外，入住旅客亦可參與繪馬祈福集章，搜集完整圖樣後親筆寫下新年心願並掛於6樓「北投石浦神社」，為新的一年祈福帶來好運氣。神社大年初二將舉辦一年一度的「歲旦祭」，日本石浦神社宮司長谷吉憲特地來台主持傳統祭儀，身著莊重的祭服進行祭典，為新春揭開序幕，祈願新的一年安泰順遂。

書道家宮林不倒與朱玲將來台，現場揮毫展現書道精髓。（朱玲提供）書道家宮林不倒與朱玲將來台，現場揮毫展現書道精髓。（朱玲提供）

挑戰賓果贏驚喜，抱回日本餐廳餐券好禮。（日勝生加賀屋提供）挑戰賓果贏驚喜，抱回日本餐廳餐券好禮。（日勝生加賀屋提供）

表演方面，除夕、初一的「絃楽町樂團」（絃楽町バンド）演出，師承日本技藝的台灣樂師，以三味線為主調，交織二胡、笛子樂音，勾勒歲首風景，為增添馬年好運，並邀旅客一同參與驚喜賓果挑戰，有機會獲得來自日本加賀屋集團旗下的「松乃碧」餐廳價值3萬日圓雙人餐券，為開春旅程添上一份驚喜。飯店並特邀在日本主流書壇享有盛名的書道家宮林不倒（みやばやしふとう），以多元跨界創作活躍於藝壇的書道家朱玲（しゅれい）來台，不但有靜態展演亦有兩位大師現場揮毫，在環繞侘寂美學的「數寄屋」空間中，旅客得以近距離欣賞名家風采。

丸彈糰子限時快閃，專為加賀屋打造北海道紅豆煉乳限定口味。（日勝生加賀屋提供）丸彈糰子限時快閃，專為加賀屋打造北海道紅豆煉乳限定口味。（日勝生加賀屋提供）

還有來自日本北陸地區的專業「唎酒師」，親自帶領旅客品味當季現釀「新酒」的清新滋味，特別選用傳承逾400年的富山縣「高岡漆器螺鈿杯」，當清酒注入杯內，螺鈿的光澤會在玻璃各面如萬花筒般折射流轉，手中的酒杯將化為一道可被凝視的絕美工藝風景。除此之外，飯店亦邀請人氣點心「天鯛魚燒」、「熊鶴水果大福」、「丸彈糰子」攤商快閃，其中更有為日勝生加賀屋量身打造的限定口味「北海道紅豆煉乳烤糰子」。更多相關內容詳詢日勝生加賀屋官網。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應