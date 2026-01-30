日勝生加賀屋「金馬馳騁迎新歲」 聯手台日職人打造新春盛會

日勝生加賀屋推出「金馬馳騁迎新歲」，有北陸工藝體驗及豐富多元表演。（絃楽町樂團提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕日勝生加賀屋於春節假期推出「金馬馳騁迎新歲」，從充滿新春氣息的金箔工藝與若狹塗筷工坊、結合400年歷史的高岡漆器螺鈿杯的北陸新酒品酒會、日本書道家氣韻生動的書道展演、台灣樂師結合三味線、笛子、二胡和鳴的精采演出及熱鬧的賓果遊戲挑戰、充滿幸福感的日式小點屋台、新春繪馬集章等活動，到祈求國家安泰與五穀豐登的神社歲旦祭，邀請旅客入館感受台日職人獨具匠心技藝的同時，圓滿迎接馬年好運。

在專業工藝師教導下，親手打造珍貴的新年紀念品。（日勝生加賀屋提供）

日本石浦神社宮司將來館內主持歲旦祭，以傳統祭儀揭開新春序幕。（日勝生加賀屋提供）

日勝生加賀屋表示，今年館內精心規畫「熠熠金輝．指尖金箔工藝體驗」與「研磨藏貝．打造專屬的若狹塗筷」工作坊。金澤的金箔工藝跨越400年的流光傳承至今，是日本北陸3大工藝之一，此次特邀專業工藝師親臨，帶領旅客觸碰薄如蟬翼的純金箔，將璀璨流光凝練於盤子或隨身鏡之上；而被譽為「漆器寶石」、同樣擁有400年歷史的若狹塗，則以鮑魚貝或蛋殼嵌入層層色漆中，經研磨浮現如星辰般光澤，來打造專屬筷箸，旅客在指尖觸碰之間感受工藝成形的節奏，並將完成作品做為新歲專屬紀念帶回珍藏。此外，入住旅客亦可參與繪馬祈福集章，搜集完整圖樣後親筆寫下新年心願並掛於6樓「北投石浦神社」，為新的一年祈福帶來好運氣。神社大年初二將舉辦一年一度的「歲旦祭」，日本石浦神社宮司長谷吉憲特地來台主持傳統祭儀，身著莊重的祭服進行祭典，為新春揭開序幕，祈願新的一年安泰順遂。

書道家宮林不倒與朱玲將來台，現場揮毫展現書道精髓。（朱玲提供）

挑戰賓果贏驚喜，抱回日本餐廳餐券好禮。（日勝生加賀屋提供）

表演方面，除夕、初一的「絃楽町樂團」（絃楽町バンド）演出，師承日本技藝的台灣樂師，以三味線為主調，交織二胡、笛子樂音，勾勒歲首風景，為增添馬年好運，並邀旅客一同參與驚喜賓果挑戰，有機會獲得來自日本加賀屋集團旗下的「松乃碧」餐廳價值3萬日圓雙人餐券，為開春旅程添上一份驚喜。飯店並特邀在日本主流書壇享有盛名的書道家宮林不倒（みやばやしふとう），以多元跨界創作活躍於藝壇的書道家朱玲（しゅれい）來台，不但有靜態展演亦有兩位大師現場揮毫，在環繞侘寂美學的「數寄屋」空間中，旅客得以近距離欣賞名家風采。

丸彈糰子限時快閃，專為加賀屋打造北海道紅豆煉乳限定口味。（日勝生加賀屋提供）

還有來自日本北陸地區的專業「唎酒師」，親自帶領旅客品味當季現釀「新酒」的清新滋味，特別選用傳承逾400年的富山縣「高岡漆器螺鈿杯」，當清酒注入杯內，螺鈿的光澤會在玻璃各面如萬花筒般折射流轉，手中的酒杯將化為一道可被凝視的絕美工藝風景。除此之外，飯店亦邀請人氣點心「天鯛魚燒」、「熊鶴水果大福」、「丸彈糰子」攤商快閃，其中更有為日勝生加賀屋量身打造的限定口味「北海道紅豆煉乳烤糰子」。更多相關內容詳詢日勝生加賀屋官網。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

