我的女團夢 台東未成年女團31日微光集表演

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東第1支未成年女團「Hot Q GIRLS」成軍，舞蹈老師「綸綸」張育綸舉辦了舞蹈寒令營，也一圓不少小女生的女團夢，有小女生在這裡找到自己的興趣，或是克服面對人群的恐懼，更勇於面對人群，今（31）日晚上還要在「微光集」成果表演。綸綸說，自己「養了一群女兒，朝著自己以前的夢想前進」。

這一週以來，這10多名從小二到國一的小女生不只是在舞蹈教室練舞，還到專業體操教室練習側翻，甚至還練習個性化簽名，學彩妝、臉部管理，這些都是女團的基本配備技能，而這一切對斜槓廣告社負責人的張育綸來說，已是工作日常或是以往曾走過的道路。

小女生們埋頭苦思或是修整自己的簽名，或在鋪滿軟壂的教室倒立、側翻，舞跳錯了、走位不對又再重來，下腰、側翻還要拉筋都十分痛苦。她們說，韓國女團的訓練更辛苦，這點苦不算什麼，一次次的練習就是要變得更棒、更靠近韓國職業女團，而且和許多志同道合的同伴一起跳舞更是快樂。

其實直到2、3週前，還有不少家長在網上詢問何處可教跳舞，可見學童練舞風氣，有成員也是被媽媽帶來參加，小三的陳玟希說，至少自己感到很快樂；小二梁亦萱是全團最年幼，卻十分活潑、融入團體，時時帶著笑臉也不太需要「表情管理」；小三的洪予慈更是內向，但她說「就是要克服，所以才來參加」，而她也是最賣力側翻的學員。劉宥萱說，面對人群還是會緊張，還需要時間克服。

這次舞團首次加入唱跳，許多人在拿到麥克風時還是略顯膽怯、怕唱不好，但只跳舞的K-pop音樂一放，所有人就像是「按下了開關」一樣賣力舞蹈。國一陳宣伶則是努力地「搶C位」，果然就是「老鳥」，她說，舞蹈老師就是自己的夢想之一，「以後大學要來這裡教舞」。團員聞聲附和「等老師跳不動了，或到天上，可以繼續看著我們在教室跳舞」。實在是很有心，聽得張育綸雙眉緊促、苦笑說「謝謝」。

張育綸說，不少原本內向學生，進到團內與大家有著共同目標練舞變成「E人」（Extraversion，指外向），10多年前自己練舞時只能和團員在體育館休息關燈後，團員對著大鏡子昏暗的倒影練習，如今想看到她們更輕鬆的完成女團夢，或變更大方、活潑，「不是人人都能成為女團，但練習從來都不是白費苦心。」

