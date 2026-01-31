雲林一般古物「北港朝天宮進香旗」修復 首次發現旗面用「狗毛」

3支北港朝天宮進香旗經約一年修復，31日舉行成果發表會。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣一般古物3支「北港朝天宮進香旗」，分別出自清道光、光緒年間，因年代久遠破損嚴重，縣府獲文資局補助，委由雲林科技大學團隊修復，經約一年工時，今（31）日舉辦修復成果展。修復師侯宗延指出，此次修復更首次發現旗幟使用絕跡的神秘台灣狗種「白獅犬」狗毛布料，展現珍貴的歷史文化價值。

修復過程，保留著前人修補痕跡。（記者李文德攝）

縣內目前2件國家指定重要古物、48件一般古物，其中北港朝天宮就有祖媽轎、「慈雲灑潤」匾、萬年香火爐及3支進香旗等6件。廟方指出，目前調查廟中珍藏超過880支進香旗，有6支為清代文件，日前客委會客發中心調查研究，發現有超過7成來自客家庄，與北港進香有密切的關係，如指定為古物的清光緒19年的進香旗，就是來自新竹北埔。

請繼續往下閱讀...

3支列為一般古物的北港朝天宮進香旗，經過將近一年修復，首次公開亮相。（記者李文德攝）

縣府文觀處長謝明璇指出，3支進香旗分別出自1846年、1890及1893年，因年代久遠，經過前人多年使用，旗面、旗身有破洞、磨損等情況，因此文資局補助80萬元、縣府出資28萬元，廟方自籌13萬元，去年3月起委由雲林科技大學團隊修復。

今修復成果發表會，文資局主秘張祐創、副縣長陳璧君、朝天宮董事長蔡咏鍀、北港鎮長蕭美文等人，在修復師侯宗延帶領下，一同見證修復後樣貌。

修復團隊發現兩面清光緒的進香旗紅色布面，採用「白獅犬」狗毛。（記者李文德攝）

侯宗延表示，此次修復依循最小干預、可逆性等原則修復，過程中發現其中清光緒年間的兩支進香旗，竟是曾經出現歷史文獻中的絕跡神秘台灣狗種「白獅犬」的狗毛製成的纖維布料作為紅色旗面，極其罕見，也具有文史價值意義，而修復則使用棉布、烏紗布等托襯，甚至留下前人縫補痕跡，凸顯其歷史地位。

蔡咏鍀表示，進香旗承載不只是香客名字與足跡，更是北港進香文化的精神，未來期待更多文物修復展示，讓年輕世代珍惜信仰文化資產；張祐創表示，文資保存是很重要的工作，感謝廟方對於文物的重視。

修復團隊發現兩面清光緒的進香旗紅色布面，採用「白獅犬」狗毛。此為清光緒16年（1890年）進香旗。（記者李文德攝）

陳璧君表示，目前縣內有2件國家指定古物，如今修復完成的3支進香旗會持續向中央爭取將其列入，讓北港媽祖信仰歷史文化，完整保存；謝明璇表示，目前為止已完成15案一般古物修復，會持續盤點修復需求，未來這些文物也會規劃展出在北港1911好庫文化園區展示。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法