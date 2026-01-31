《熱帶天使》唱出台灣人的故事 屏東演出觀眾動容

《熱帶天使》獵女犯1940s 音樂劇選曲音樂會由知名演員楊烈領銜演出。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕知名演員楊烈領銜，匯集國內實力派演藝卡司的《熱帶天使》獵女犯1940s音樂劇選曲音樂會，今（31）日在屏東演藝廳音樂廳演出。改編自二戰時期台灣文學大師陳千武的經典著作《活著回來》，透過15首精選曲目，重現1940年代台灣青年遠赴南洋的生存紀實與動人愛情。

《熱帶天使》獵女犯1940s 音樂劇選曲音樂會唱出台灣人的故事。（屏東縣政府提供）

音樂會以大眾熟悉的台語作為敘事核心，細膩描繪主角林逸平與賴莎琳在槍林彈雨中彼此依偎的靈魂，展現人性在大環境下的求生意志。製作團隊將文學筆觸轉化為動人音符，深刻唱出屬於台灣人自己的歷史，將那個動盪年代的台灣，鮮活地呈現在觀眾眼前。

屏東縣長周春米（左）感謝演員楊烈（右）及團隊為屏東觀眾帶來精彩演出。（屏東縣政府提供）

屏東縣長周春米特別到場向演員致意，感謝團隊將深具文化厚度的作品帶來屏東。她說，這場音樂會最令人動容之處，在於它是「我們台灣人自己的故事」，透過台語傳唱，讓現代人得以窺見祖父母輩所經歷的壯烈歷史。

《熱帶天使》透過深厚的文學底蘊與強大的音樂張力，不僅提升了屏東的藝文能見度，更成功在觀眾心中植下文化認同的種子，令全場觀眾深深感動。

