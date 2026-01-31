自由電子報
藝文 > 即時

美感如何成為公共責任？南美館重探漢寶德的南方系譜

2026/01/31 21:11

展覽子題一「建築的雙重美感：傳統與現代的辯證」。（南美館提供）展覽子題一「建築的雙重美感：傳統與現代的辯證」。（南美館提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕美如何成為推動文明前行的力量？台南市美術館推出重量級展覽「美感．建築．博物館：漢寶德的南方系譜」，回顧戰後台灣建築與文化界重要思想家漢寶德的生命歷程與思想實踐，透過其橫跨建築、博物館、美感教育與文化政策的影響力，展開一場關於美感、公共性與文化發展的深度對話。

漢寶德長期旅居國外之女漢可凡特地回國參加開幕式。（南美館提供）漢寶德長期旅居國外之女漢可凡特地回國參加開幕式。（南美館提供）

適逢國立台南藝術大學創校30週年，展覽由南藝大校長邱上嘉擔任策展人，邀集校內教師共同策劃，以創校校長漢寶德為核心，回望其自「南方」出發的建築思考與文化實踐，重新梳理其對臺灣現代文化形構的關鍵貢獻。

南美館今（31）日舉行開幕式，漢寶德之女漢可凡小姐特地返台出席，並表示，很高興能透過展覽看見父親一生投注於建築與文化的理念，被更多世代理解與延續。

台南市美術館「美感．建築．博物館：漢寶德的南方系譜」展今日開幕式，到場貴賓合影留念。（南美館提供）台南市美術館「美感．建築．博物館：漢寶德的南方系譜」展今日開幕式，到場貴賓合影留念。（南美館提供）

南美館指出，「南方」並非地理位置，而是一種反主流、反中心的文化立場。漢寶德以此精神推動建築教育改革，引介現代建築思潮與技術，同時長期投入古蹟保存與文化風貌延續，形塑兼具現代性與在地感的台灣文化視野，為戰後建築與文化發展奠定深厚基礎。

展覽規畫5大主題單元，呈現漢寶德在建築設計、博物館實踐、古蹟保存、書法創作與美感教育等多元面向的成就，展出建築模型、手繪設計圖、典藏文物、修復古物與書法裝置等，帶領觀眾理解其如何將美感內化為公共文化與日常生活的核心價值。

展覽子題「書法是生動的建築」。（南美館提供）展覽子題「書法是生動的建築」。（南美館提供）

展覽並透過相關學者與文化實務者訪談，闡述其「大乘建築觀」與「藝術教育救國論」，強調建築與文化機構的公共責任，以及美感教育在現代公民養成中的關鍵角色，並結合南藝大師生創作與多元影音展示，從當代視角回應並延展漢寶德獨具特色的「南方」文化系譜。

「美感．建築．博物館：漢寶德的南方系譜」，展期即日起至5月3日。

