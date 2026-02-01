高雄武德殿祈願祭登場 台日雙神主聯手祈福

高雄武德殿年度「祈願祭」，邀請台日雙神主聯手祈福，儀式規格堪比日本神宮級大祭。（高市文化局提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市定古蹟武德殿年度「祈願祭」昨（31）日熱鬧登場，主辦單位邀請台日雙神主聯手祈福，儀式規格堪比日本神宮級大祭。

高雄武德殿祈願祭巫女表演神樂舞。（高市文化局提供）

武德殿祈願祭由橿原神宮神主園池庸平將與石鎚神社石鎚本教出身的台灣神主陳凱鈞一同擔任執行神事，台日雙神主聯手祈福，台灣日本神道崇敬會創會理事長李明勳，並以巫女身分獻上神樂浦安之舞、宮本武藏二天一流與無雙直傳英信流的演武，以隆重的祭典儀式，祈求武德殿及貴賓新的一年平安順利。

高雄武德殿祈願祭繪馬奉燒式，將民眾的願望送達天聽。（高市文化局提供）

文化局表示，高雄武德殿內部設有神龕，亦供奉武神神武天皇，體現武道修練與信仰的結合，今年祈願祭特別準備祈願木、人形大袚及台日友好高雄和橿原的特別版本朱印，讓民眾對未來一年的期望寫在祈願木上，並將病痛轉移到紙人身上，由神主向神祇祝禱，活動最後進行繪馬、祈願木、人形奉燒式，將大家的心願一起送上天際，也為參與民眾祈求一整年的好運。

高市文化局投入武德殿保存及再利用工作已超過20年，除持續派駐專人維護管理古蹟、培訓青年導覽人力介紹古蹟建築及歷史，舉辦祈願祭、武德祭和國際城市劍道交流大會等活動，武德殿整體園區景觀設計計畫並已啟動，希望去除古蹟周圍紊亂景觀，完整展現和洋折衷的大正風情，重現哈瑪星登山街獨特意象。

