捷運三鶯線今年上半年通車 新北美術館推系列活動

捷運三鶯線預計今年上半年通車，將串聯新北市美術館，舉辦系列活動。圖為新北市美術館。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕捷運三鶯線接近完工，預計今年上半年通車，新北市美術館今年4月適逢開館1週年，將搭配三鶯線通車，在4月至6月陸續推出煙火、表演、市集與建築光雕、燈光造境等系列活動，讓美術館不只是展覽空間，而是成為市民生活動線中的文化節點。

新北市文化局長張䕒育指出，去年開館的新北市美術館，是新北市近年最重要的文化建設成果之一，今年1月獲香港《ArtAsiaPacific》雜誌評選為「2025全亞洲藝術新館」，推薦讀者造訪，成功提升新北市在國際文化版圖中的能見度。

請繼續往下閱讀...

配合捷運三鶯線即將通車，新北市美術館4月至6月將推出煙火、表演、建築光雕等系列活動。圖為美術館開館煙火秀。（新北市文化局提供）

張䕒育表示，今年4月適逢新北市美術館開館1週年，將搭配捷運三鶯線通車，4月至6月推出煙火、表演、市集與建築光雕、燈光造境等系列活動，例如館內推出國際特展《共織宇宙》，邀請阿根廷知名藝術家托馬斯・薩拉切諾來台展出大型裝置創作，展期自3月21日至9月6日。

張䕒育說，館外規劃「捷運藝術列車」，結合新美館建築、品牌色彩與捷運移動概念，讓藝術走進城市交通系統，實踐全民美術館的理念；此外，將推出新美館和新北捷運公司聯名的造型悠遊卡，在限定期間搭乘捷運看《共織宇宙》特展，享票價優惠；新北市美術館1樓的「新美聚場」設置「新北設計商店」，展售博物館與在地文創商品，也祭出聯合優惠活動。

捷運工程局長李政安表示，捷運三鶯線預計今年上半年通車，將與文化局合作，串聯捷運鶯歌車站與新北美術館，舉辦通車前系列活動，包括三峽飛鳶廣場野餐音樂會、小工頭體驗營、彩繪列車發布會等；通車當天將在美術館戶外園區舉行通車典禮，未來搭乘三鶯線更方便抵達美術館，讓捷運與藝術合作共榮。

