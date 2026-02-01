澎湖龍門安良廟千秋寶艦 舉行龍骨開斧典禮

千秋寶艦開斧典禮，揭開王船建造序幕。（記者劉禹慶攝）

澎湖湖西鄉龍門信仰中心安良廟，為籌備2028年恭送代天巡狩楊、朱、張3府千歲回天繳旨宗教盛事，今（2月1日）假龍門安良廟前王船廠舉行「千秋寶艦建造龍骨開斧典禮」，象徵千秋寶艦建造工程正式啟動，並為後續送王相關科儀揭開序幕。

4度駐蹕龍門安良廟代天巡狩楊、朱、張3府千歲，長年護佑地方，香火鼎盛，為地方重要信仰中心。千秋寶艦建造在送王儀式中具有關鍵象徵意義，不僅代表代天巡狩階段性任務的結束，也象徵合境同心、神人協力，為送王盛事奠定重要基礎，此次千秋寶艦龍骨開斧典禮依循傳統科儀進行，恭請三府千歲降臨鑑醮。

龍門安良廟三府千歲千秋寶艦，各界嘉賓雲集。

開斧儀式由澎湖縣政府參議林長安、議長陳毓仁、議員許育愷、吳政杰、蔡清續辦公室主任蔡清謀、湖西鄉鄉長陳振中、代表會主席陳紘諒及安良廟恭送三府千歲回天繳旨籌備會、籌備會大爐主呂瑞進、地方耆老、社區代表及眾多信眾共同參與，儀式莊嚴隆重。

安良廟恭送三府千歲回天繳旨籌備會主委蘇文鈞表示，千秋寶艦建造是送王中極為重要的一環，「此次龍骨開斧典禮象徵千秋寶艦工程正式啟動，更象徵地方信眾齊心協力，共同為三府千歲籌辦盛事，我們將秉持虔誠與謹慎的態度，遵循傳統工法，讓千秋寶艦圓滿完成。」，後續將依照傳統信仰規範與工法，選用吉材良木，循序建造，祈願工程圓滿順利，目前經費僅3分之1，呼籲各界踴躍捐款。

