藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

雲林發表印尼雙語繪本《熱帶土地的饋贈》 由5位印尼新住民共同創作

2026/02/01 18:23

雲林縣府和雲林縣社會關懷協會共推新住民繪本，新作《熱帶土地的饋贈－印尼農特產之旅》1日發表。（記者李文德攝）雲林縣府和雲林縣社會關懷協會共推新住民繪本，新作《熱帶土地的饋贈－印尼農特產之旅》1日發表。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕為推動新住民文化交流，雲林縣府與雲林縣社會關懷協會2014年起推動「新住民親子共讀繪本創作讀書會」，藉由新住民朋友的雙手描繪出各國獨特的風情，今（1）日協會發表新書《熱帶土地的饋贈－印尼農特產之旅》雙語繪本。由5位印尼新住民一起分享在地農特產品，其中象徵祝福與長壽的「懷孕牛肉丸」相當特別。

印尼雙語繪本《熱帶土地的饋贈－印尼農特產之旅》介紹當地農特產品。（記者李文德攝）印尼雙語繪本《熱帶土地的饋贈－印尼農特產之旅》介紹當地農特產品。（記者李文德攝）

這本雙語繪本由潘寶蓉、謝夢音、方小萃、陳娜莉及徐尤莉等5位印尼新住民姐妹們共同創作，主要透過旅人的視角，走進印尼各地探訪熱帶性農特產品。

印尼雙語繪本《熱帶土地的饋贈－印尼農特產之旅》介紹當地農特產品。（記者李文德攝）印尼雙語繪本《熱帶土地的饋贈－印尼農特產之旅》介紹當地農特產品。（記者李文德攝）

謝夢音表示，此次介紹約7種農作物，如木薯，對於印尼人而言是不可或缺的主食，早餐當地人都會蒸熟再配一杯黑咖啡，就是一天活力來源，甚至在台灣被視為「養豬用」的木薯葉，對當地人來說更是營養滿分，甚至被國人稱為「窮人的人蔘」，也會被小朋友們作為童玩，更是凸顯兩國的文化差異。

謝夢音表示，書中更是介紹獨特，被稱為「懷孕牛肉丸」的巨大牛肉丸，因獨特的「丸中丸」造型，更是當地過年常見的美食，主要用意可以祝福延年益壽、多子多孫等吉祥寓意。

書本中除介紹木薯外，更有吸睛的「懷孕牛肉丸」介紹。（記者李文德攝）書本中除介紹木薯外，更有吸睛的「懷孕牛肉丸」介紹。（記者李文德攝）

協會總幹事賴惠華表示，雲林縣府11年前合作共讀繪本計畫，原讓新住民閱讀台灣繪本認識在地，進入第二年後不少人希望能自己畫出家鄉的文化促進交流，2016年起便開始創作之路，每一年創作主題不同，有生活習慣、手工藝等，到今年為第9本。將會印製300本給各鄉鎮市圖書館供民眾借閱，也將規劃5場巡迴，讓更多民眾了解異國文化。

雲林縣府文觀處副處長陳世訓表示，這項持續超過十年計畫，見證許多新住民姐妹從閱讀學習到勇敢創作的轉變歷程，縣府除推動繪本創作外，亦於文觀處圖書館3樓設置多元文化專區，盼打造一處讓新住民能自在閱讀、連結家鄉記憶的友善空間。

