春節將近 最台味馬年賀圖免費下載

台史博以「開箱吧！台史博館藏桌遊」特展中的「葫蘆問」為靈感，設計趣味又應景的賀圖，供民眾免費下載。（台史博提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立台灣歷史博物館今年以「走進台灣人的生活故事」為軸，於2月18日（初二）至22日（初六）推出一系列新春限定活動，邀請親戚朋友們相招來去博物館感受充滿人情味的台味春節。

台史博表示，今年新春限定活動，首推初二至初四的互動戲劇《鳳仙姑跨海救援阿龍師》，將大廳變身開運現場，看活寶姊弟神祕的論命法，如何透過逗趣的互動，帶領現場觀眾一起「窺天機、招好運」。

初五與初六則有「指尖上的經濟奇蹟—說故事與串珠手作」活動，透過說故事與手作體驗，帶領觀眾回到「客廳即工廠」的1970年代，了解台灣女性如何靠著指尖串起家庭的生計，親手串起屬於自己的新年好運飾品。

台史博也自即日起提供馬年賀圖免費下載（https://reurl.cc/nllNXv）；台史博春節休館日則分別是2月16、17日（農曆除夕、初一），以及2月23日（初七），詳詢官網（https://www.nmth.gov.tw）。

