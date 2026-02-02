自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

不用飛日本！恆春文化中心劇場館驚豔 草間彌生、村上隆大師之作現蹤

2026/02/02 14:20

恆春文化中心劇場館驚艷村上隆大師之作現蹤。（記者蔡宗憲攝）恆春文化中心劇場館驚艷村上隆大師之作現蹤。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島的藝文氣息再升級！去年底正式啟用的恆春文化中心劇場館，近期成為不少遊客與在地居民的「打卡」新熱點。屏東縣政府文化處引進國際藝術大師村上隆、草間彌生的經典作品，讓民眾不必遠赴日本，在國境之南就能近距離感受大師級藝術魅力，劇場館空間宛如變身為一座「國境之南美術館」。

恆春文化中心劇場館內草間彌生現蹤。（記者蔡宗憲攝）恆春文化中心劇場館內草間彌生現蹤。（記者蔡宗憲攝）

恆春文化中心劇場館，首先映入眼簾的是大師草間彌生最具代表性的「點點南瓜」與高跟鞋主題作品，強烈的視覺張力與當代美學，在恆春明媚的陽光襯托下，展現出不同於大城市的生命力。而當代藝術巨擘村上隆著名的「琳派風格」版畫與雕塑，則以其繽紛色彩與簡約的建築空間對話，為簡練的場館注入一股活潑的藝術靈魂。

恆春文化中心劇場館驚豔村上隆大師之作現蹤。（記者蔡宗憲攝）恆春文化中心劇場館驚豔村上隆大師之作現蹤。（記者蔡宗憲攝）

屏東縣政府文化處指出，劇場館不僅提供專業的表演場域，更致力於典藏多元藝術創作。除了2位日本國際大師，此次也集結了屏東在地頂尖藝術家伊誕．巴瓦瓦隆的木刻版畫，曾琬婷運用水晶押花打造空間裝置以及張書瑋的台灣大理石雕塑。

館內共計13組作品，從平面版畫、水晶押花到大理石雕塑，種類多元。文化處表示，這些作品分布在場館的廊道與角落，目的就是希望藝術能與生活自然交會，讓觀眾在欣賞表演的空檔，也能在轉角處遇見藝術驚喜。

文化處強調，恆春文化中心緊鄰承載百年記憶的「東門古城」，地理位置特殊。建築外觀由台、日建築師聯手打造，巧妙融合了當代美學與恆春在地的環境意象。記者實地觀察，這座建築不只是表演場地，更與古城門相互輝映，形成一場「歷史與現代」的跨時空對話。

