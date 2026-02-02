自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

捐發票贈春聯！2/4到台中市定古蹟「營林所台中出張所宿泊所」

2026/02/02 14:25

2月4日上午9時，書法家將在台中市定古蹟「營林所台中出張所宿泊所」現場揮毫。（林業署提供）2月4日上午9時，書法家將在台中市定古蹟「營林所台中出張所宿泊所」現場揮毫。（林業署提供）

〔記者歐素美／台中報導〕為迎接農曆新年，林業及自然保育署台中分署攜手財政部國稅局中區分局，將於2月4日上午9時在台中市定古蹟「營林所台中出張所宿泊所」舉辦「捐發票贈春聯」活動，邀請民眾走逛古蹟、歡喜迎春。

林業保育署台中分署表示，營林所台中出張所宿泊所為日治時期重要的林業官舍建築，見證八仙山林場興盛與台灣林業發展歷程，透過修復再利用與策展規畫，結合主題展覽、導覽解說與多元文化活動，讓民眾在靜謐雅致的日式建築群中，深入認識林業文化、人文記憶與歷史脈絡，打造兼具教育意義與休憩體驗的文化旅遊新亮點。

「營林所台中出張所宿泊所」正舉辦【源起．宿泊】主題特展。（林業署提供）「營林所台中出張所宿泊所」正舉辦【源起．宿泊】主題特展。（林業署提供）

迎接新春佳節，林業保育署台中分署與財政部國稅局中區分局將於2月4日上午9時至12時，在營林所台中出張所宿泊所戶外廣場舉辦「捐發票贈春聯」活動，當天民眾捐贈今年1至2月雲端發票6張或紙本發票12張，並完成逛展蒐集宿泊所紀念章，即可兌換七言春聯1組；另捐贈雲端發票2張或紙本發票4張，或完成集章任務，即可兌換四言春聯或「圓滿吉祥」小春聯1張。

當天所募得發票將全數由國稅局統一捐贈予社福團體，讓迎春納福同時傳遞公益心意。春聯數量有限，兌完為止。活動現場亦同步辦理廉政暨反詐騙宣導，以輕鬆互動方式加深民眾對誠信政府與防詐觀念的認識。

此外，春節期間（初二至初六），宿泊所也特別推出春節限定企畫與漢字集章活動，邀請民眾走春走進古蹟，感受日式建築與林業文化交織的獨特氛圍，並可延伸行程順遊八仙山國家森林遊樂區，親近山林自然景觀，展開一段結合生態、歷史與人文的質感輕旅行。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應