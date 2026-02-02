捐發票贈春聯！2/4到台中市定古蹟「營林所台中出張所宿泊所」

2月4日上午9時，書法家將在台中市定古蹟「營林所台中出張所宿泊所」現場揮毫。（林業署提供）

〔記者歐素美／台中報導〕為迎接農曆新年，林業及自然保育署台中分署攜手財政部國稅局中區分局，將於2月4日上午9時在台中市定古蹟「營林所台中出張所宿泊所」舉辦「捐發票贈春聯」活動，邀請民眾走逛古蹟、歡喜迎春。

林業保育署台中分署表示，營林所台中出張所宿泊所為日治時期重要的林業官舍建築，見證八仙山林場興盛與台灣林業發展歷程，透過修復再利用與策展規畫，結合主題展覽、導覽解說與多元文化活動，讓民眾在靜謐雅致的日式建築群中，深入認識林業文化、人文記憶與歷史脈絡，打造兼具教育意義與休憩體驗的文化旅遊新亮點。

「營林所台中出張所宿泊所」正舉辦【源起．宿泊】主題特展。（林業署提供）

迎接新春佳節，林業保育署台中分署與財政部國稅局中區分局將於2月4日上午9時至12時，在營林所台中出張所宿泊所戶外廣場舉辦「捐發票贈春聯」活動，當天民眾捐贈今年1至2月雲端發票6張或紙本發票12張，並完成逛展蒐集宿泊所紀念章，即可兌換七言春聯1組；另捐贈雲端發票2張或紙本發票4張，或完成集章任務，即可兌換四言春聯或「圓滿吉祥」小春聯1張。

當天所募得發票將全數由國稅局統一捐贈予社福團體，讓迎春納福同時傳遞公益心意。春聯數量有限，兌完為止。活動現場亦同步辦理廉政暨反詐騙宣導，以輕鬆互動方式加深民眾對誠信政府與防詐觀念的認識。

此外，春節期間（初二至初六），宿泊所也特別推出春節限定企畫與漢字集章活動，邀請民眾走春走進古蹟，感受日式建築與林業文化交織的獨特氛圍，並可延伸行程順遊八仙山國家森林遊樂區，親近山林自然景觀，展開一段結合生態、歷史與人文的質感輕旅行。

