藝文 > 即時

紅通通外皮 這樣的檸檬你見過嗎

2026/02/07 10:00

血檬（蔡以倫攝）血檬（蔡以倫攝）

〔文／蔡以倫〕血檬是一種源自澳洲的特殊柑橘雜交品種，以深紅色果皮與豐富的抗氧化成分聞名。果實成熟時，外皮鮮紅而細緻，在一眾綠葉之間格外醒目。

果實酸甜多汁，含有維生素C及多種植化素，使風味不僅停留在酸度本身，也多了一層成熟而圓潤的香氣。

血檬果肉顏色，會隨嫁接砧木品種、採收時成熟度、光照與溫度產生變化，從淺黃、粉紅到深紅皆有可能。每次剖果，都像開盲盒般令人期待。其果肉結構如同柚子，可逐顆剝下，晶瑩的小囊體彷彿「魚子醬」。撒在肉類料理上，入口時輕輕爆開，味蕾感受到跳躍卻不尖銳的微酸節奏，為進食增添趣味與層次。

在栽培上，血檬比一般檸檬更耐寒、耐旱，屬常綠灌木，植株低矮，結果期約三個月，多於冬季成熟，在台灣更適合種植於較溫暖的地區。

不過，台灣人的日常飲食並不偏好強烈酸味。相較於直接入主菜，血檬更適合出現在開胃菜、雞尾酒或氣泡調飲中，無論是色澤、香氣或風味層次，都能為飲品帶來清楚卻不喧賓奪主的變化。

