金桔還是金棗 傻傻分不清

〔文／蔡以倫〕年暮近春節，花市擺滿應景植栽。整盆掛滿金黃果實的金桔（音ㄐㄩˊ）特別吸睛，結果累累，圓潤討喜，是許多民眾過年盆栽的首選。

金桔原生於東南亞，是金柑與寬皮柑的雜交種，又稱四季桔。果實為小圓球狀，皮薄但味酸澀，常用來榨汁做成「金桔檸檬」。近年來經改良，花市也出現酸度較低、可食性更高的新品種。

還有一種常被混稱為「金桔」的植物，是原產於中國的金柑，又稱金橘、金棗。果實呈橢圓形，皮與果肉皆可食用。這是中醫認為有化痰功效的主要品種，指尖一捏，芳香隨即釋放，富含精油、類黃酮與多種微量成分。也因此，無論營養觀點或中醫經驗，都提醒金桔（尤其是金柑）的精華，在皮不在汁。

金桔性質溫和，能健脾益氣、潤肺化痰，適合長時間說話、或季節交替時喉嚨不適者。但若正處於發燒、黃痰等急性發炎期，反而不適合。因水果甜膩，中醫認為易導致氣血阻滯、更易生痰。此時多休息、補充水分，比任何「補」都重要。

