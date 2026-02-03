年年打破眾人想像 讀字遊覽車開進公民書區 司機視野超驚奇

公民書區把遊覽車開進展場，特別的「讀字塞車」，以司機視野，彷彿是被書陣包圍的一場特別的交會。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕從工地車、遊樂園到伸展台，近年公民書區每年都以無限創意刷新參觀者的想像，霸氣登場，讓人每年都會想：「看你們明年還能玩出什麼花樣？」結果，今年果然又讓人萬分驚奇，他們把遊覽車、發財車都開進了書展現場！還有小綠人與導盲磚，以及指向公民書區3個參展單位的「路標」，使展場變身熟悉的台灣塞車景象。

沒錯，第一個映入眼簾的，就是獨立出版聯盟打造的「讀字塞車」，以遊覽車、發財車與檳榔攤等日常場景入題；台灣獨立書店文化協會規劃「閱讀轉運站」，設計5條閱讀路線與月台；台灣勞工陣線則推出「閱讀青紅燈」，透過紅綠燈與道路反光鏡牆的空間意象，引導讀者在閱讀中思考節奏、選擇與方向，重新進入閱讀的世界。

指向公民書區3個參展單位的「路標」。（記者凌美雪攝）

在「台灣感性」的策展基調裡，以文字鋪成的道路打破分類邊界，將多家獨立出版社與非營利組織混合陳設，鼓勵讀者在行走之間，認識不同的書寫行動。今年共有43個出版單位、超過35組非營利組織參與，規模為歷年之最。公民書區希望讓閱讀不只是吸收資訊，而是一場不斷交會的相遇，讓公共議題在書展現場持續被看見、被討論，然後一起向前。

