烏克蘭記者駐台2個月 2關鍵字形容眼中的台灣超貼切

〔記者凌美雪／台北報導〕外交部推動「支持烏克蘭記者培訓計畫」昨日發表階段性成果，由Rti 中央廣播電台主辦，以「烏克蘭記者台灣行」為主題，分享兩位記者製作的影片《我眼中的台灣（Taiwan in My Eyes）》，呈現他們在台灣期間的第一手觀察與感受；兩位記者還總結各自的體驗提出最能代表台灣的關鍵字，分別是「實在」與「勇敢」，將向歐洲社會傳遞台灣故事與民主價值。

央廣董事長賴秀如說明，此計畫是透過與Rti央廣合作網絡，邀請波蘭國家廣播電台兩位烏克蘭籍記者Anna Lvova與Taras Andrukhovych來台，進行為期2個月的實地採訪與專業交流，不僅親眼見證中共軍事演習動態，也前往金門實地走訪，深入了解其複雜的歷史脈絡與獨特的地緣政治意義。

昨日是俄羅斯入侵烏克蘭第1,440 天，歐洲經貿辦事處處長谷力哲表示，歐盟對烏克蘭的支持堅定不移，在當前資訊操弄頻繁、新聞自由受限，甚至記者遭受攻擊的情況下，此次計畫不僅讓國際社會更認識台灣，也同樣深化對烏克蘭處境的理解。波蘭台北辦事處副處長魯偉明則感謝外交部與央廣協助，在對抗假訊息與俄羅斯宣傳攻勢中扮演關鍵角色。德國駐台代表狄嘉信則引述納粹反抗運動代表人物德國牧師尼莫勒的著名短詩，描述面對壓迫或入侵時，如果保持沉默，最後將無人支持自己。

發表會中也舉行「Taiwan in My Eyes」春聯揭聯儀式，由兩位記者以烏克蘭語關鍵字揭示他們眼中的台灣，Anna 認為是「實在」，Taras 則以「勇敢」形容，連結成「台灣實在勇敢」，展現台灣對新聞自由的堅定支持。

