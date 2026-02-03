自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

攜手做公益 3位戲劇女神變成椅子頭

2026/02/03 06:00

方馨透過唐美雲主動加入紙風車椅子會，簽書號召粉絲一起支持368。（紙風車提供）方馨透過唐美雲主動加入紙風車椅子會，簽書號召粉絲一起支持368。（紙風車提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕紙風車推動「368兒童藝術工程」邁入20週年，為讓藝術陪伴能走得更長遠，發起小額捐款「椅子會」活動，共同支持「368」，獲得各界名人響應。繼副總統蕭美琴，以及高雄、屏東、嘉義等各縣市首長之後，「歌仔戲天后」唐美雲、「國民婆婆」鍾欣凌與八點檔女神方馨也紛紛力挺，成為「椅子頭」。

紙風車表示，方馨日前透過唐美雲聯繫上紙風車，主動表達加入意願。方馨表示，兩人曾多次在戲劇裡合作，戲外的唐美雲始終是她在演藝與公益路上的重要引路人，「看著美雲姐為歌仔戲團努力，也跟著她四處做公益，我真的感受到施比受有福。」方馨表示，對她而言，唐美雲就像那張穩固的椅子，在方方面面「接住」了她；因為有接住的安全感，讓她也想成為別人的椅子。

鍾欣凌號召粉絲一起守護台灣的孩子。（紙風車提供）鍾欣凌號召粉絲一起守護台灣的孩子。（紙風車提供）

而以《我的婆婆怎麼那麼可愛》風靡全台的「國民婆婆」鍾欣凌，更是紙風車多年來最堅定的支持者。鍾欣凌可說是劇場養大的孩子，大學時期便曾參與紙風車。她回憶，當時看到劇團為了排戲，不計代價地投入心力，那種「用生命做戲」的震撼教育，以及劇場人不屈不撓的藝術追求，深深烙印在她的心中。

紙風車「椅子會」並非募集實體椅子，而是邀請民眾以捐款1000元以上加入「椅子會」，共同支持戶外巡迴演出實際所需的各項基礎配備與服務，為孩子打造更安心、完備的觀賞環境。三位戲劇女神加入成為「椅子頭」，也邀請社會大眾一起加入「椅子會」，成為支撐孩子夢想最穩固的椅腳。詳詢紙風車劇團FB粉專或368官網 （https://paperwindmill.com.tw/paper368）。

