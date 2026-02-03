《航海王》原唱歌手、原作作曲家再登台 4月專寵中南部樂迷

去年台北演出現場，觀眾熱血起立一同唱主題曲〈We Are!〉。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕備受觀眾喜愛的動畫經典《航海王》，去年於台北舉辦交響音樂會大受歡迎，決定於今年4月再度回歸，以全新形式在台灣中南部登場，除邀請到原作音樂作曲家田中公平（Kohei Tanaka），以及多首主題曲原唱歌手北谷洋（Hiroshi Kitadani），搭配 50 人交響樂團同步現場演奏，還有大銀幕播放動畫精華集錦，帶領觀眾重回草帽海賊團的冒險旅程。

主辦牛耳藝術表示，《航海王》自 1999 年動畫播出起，陪伴全球無數粉絲走過逾25 年的冒險旅程，成為日本動畫史上最具代表性的長篇作品之一。田中公平自動畫《航海王》開播以來便負責選曲與音樂編排，在近日頒發的 2025 年日本音樂著作權協會（JASRAC）國際獎中，田中公平更因《航海王》背景音樂的長期影響而獲獎，這樣的肯定也象徵《航海王》在全球粉絲中的影響力。主題曲原唱北谷洋的名曲如〈We Are!〉、〈We Go!〉、〈OVER THE TOP〉等，則已成為《航海王》系列不可抹滅的青春印記。

請繼續往下閱讀...

交響音樂會中，北谷洋以精湛的歌唱實力，帶動全場氣氛，獲得觀眾激賞，作曲家田中公平更邀請觀眾起立共同高歌，在經典冒險場面中，加深音樂的感染力，不僅能讓動漫迷回憶青春，也讓喜愛音樂、視覺藝術的觀眾，都能在音樂廳中找到屬於自己對《航海王》的深刻記憶。此次再登台，將於4月30日在台南文化中心、5月1日在台中國家歌劇院演出，詳詢MNA售票網：（https://mna.tw/2026-ONEPIECE）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法