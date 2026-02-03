自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

高美館公布2026藝術藍圖 英國觀念藝術巨擘首度登台

2026/02/03 14:14

英國觀念藝術大師麥可．克雷格－馬丁作品《耳機（藍色）》。（圖片提供：高古軒）英國觀念藝術大師麥可．克雷格－馬丁作品《耳機（藍色）》。（圖片提供：高古軒）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市立美術館發布2026年度亮點計畫，展覽包括將於秋季登場的英國觀念藝術大師麥可．克雷格－馬丁（Michael Craig-Martin）近期在亞洲最盛大的回顧展，及「高雄獎三十年：藝術的未竟與再啟」等策畫。

英國觀念藝術大師麥可．克雷格－馬丁（Michael Craig-Martin）。（圖片提供：高古軒）英國觀念藝術大師麥可．克雷格－馬丁（Michael Craig-Martin）。（圖片提供：高古軒）

高美館表示，馬丁被譽為「英國觀念藝術教父」的重要藝術家，長期以創作回應藝術史中關於「再現」、「真實」與「觀看方式」的核心命題，此次特展World in Color（暫名）是其首次亞洲大型個展，展覽集結逾70件作品，有首度曝光最新力作及戶外大型雕塑與沉浸式數位裝置。

今年適逢「高雄獎」30週年，高美館特別策畫「高雄獎三十年：藝術的未竟與再啟」，展覽以每10年為觀察維度，從「創形的年代」中地方主體及個人創作意識的浮現，轉向「流變的疆界」對數位科技與觀念化語彙的探索，直至「未來的形貌」所體現的社會共感與文化永續關懷，呈現當代藝術在制度條件、創作語彙與社會關係中持續轉變其位置與意義。\

黃才郎為高美館創作的〈彩虹—雨後高美館〉。（高美館提供）黃才郎為高美館創作的〈彩虹—雨後高美館〉。（高美館提供）

另推出多檔台灣藝術家研究型展覽與主題策展，包括2月登場的「彩虹之後—黃才郎個展」，以黃才郎為高美館創作的〈彩虹—雨後高美館〉為起點，呈現這位藝術推手在藝術行政與創作自由間實踐交織的生命歷程，和光同塵：李安成研究展則回顧水墨大師李安成長年在創作與思想間的深度探索，沉靜的現代性：林勝雄的繪畫之路展現在地藝術家林勝雄以繪畫書寫生命軌跡的持續行動。

高美館也同步推出跨越場域界線的系列活動，5月兒童美術館率先推出前導展哈囉！大笨鐘，以藝術插畫與英國經典文學為媒介，開啟孩子從圖像閱讀與故事理解中，培養觀看與想像的能力，特展期間將搭配以英國文化元素塑造的戶外市集及表演活動。

「創作論壇」今年呈現策展人蕭瓊瑞策畫的山海．精靈．變奏曲－鄭建昌的臺灣史畫，展現鄭建昌40年來以土地、信仰為引，探問圖像如何承載記憶與文化想像，構築出一幅屬於土地與精靈的當代史畫。

高美館首度啟動的「縫隙計畫 KMFA : In-Between，將創作尺度推向美術館建築與城市之間的過渡地帶，計畫以「縫隙」為概念，針對全台新銳創作者徵件，回應建築、環境與身體感知的關係；與台電公司合作的奧拉之城 III—未來已讀，則以高美館戶外生態園區作為展覽場域，透過藝術轉譯能源、科技與生活之間的關係，使自然環境成為思考未來社會想像的公共場域。

