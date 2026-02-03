高美館公布2026藝術藍圖 英國觀念藝術巨擘首度登台

英國觀念藝術大師麥可．克雷格－馬丁作品《耳機（藍色）》。（圖片提供：高古軒）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市立美術館發布2026年度亮點計畫，展覽包括將於秋季登場的英國觀念藝術大師麥可．克雷格－馬丁（Michael Craig-Martin）近期在亞洲最盛大的回顧展，及「高雄獎三十年：藝術的未竟與再啟」等策畫。

英國觀念藝術大師麥可．克雷格－馬丁（Michael Craig-Martin）。（圖片提供：高古軒）

高美館表示，馬丁被譽為「英國觀念藝術教父」的重要藝術家，長期以創作回應藝術史中關於「再現」、「真實」與「觀看方式」的核心命題，此次特展「World in Color」（暫名）是其首次亞洲大型個展，展覽集結逾70件作品，有首度曝光最新力作及戶外大型雕塑與沉浸式數位裝置。

請繼續往下閱讀...

今年適逢「高雄獎」30週年，高美館特別策畫「高雄獎三十年：藝術的未竟與再啟」，展覽以每10年為觀察維度，從「創形的年代」中地方主體及個人創作意識的浮現，轉向「流變的疆界」對數位科技與觀念化語彙的探索，直至「未來的形貌」所體現的社會共感與文化永續關懷，呈現當代藝術在制度條件、創作語彙與社會關係中持續轉變其位置與意義。\

黃才郎為高美館創作的〈彩虹—雨後高美館〉。（高美館提供）

另推出多檔台灣藝術家研究型展覽與主題策展，包括2月登場的「彩虹之後—黃才郎個展」，以黃才郎為高美館創作的〈彩虹—雨後高美館〉為起點，呈現這位藝術推手在藝術行政與創作自由間實踐交織的生命歷程，「和光同塵：李安成研究展」則回顧水墨大師李安成長年在創作與思想間的深度探索，「沉靜的現代性：林勝雄的繪畫之路」展現在地藝術家林勝雄以繪畫書寫生命軌跡的持續行動。

高美館也同步推出跨越場域界線的系列活動，5月兒童美術館率先推出前導展「哈囉！大笨鐘」，以藝術插畫與英國經典文學為媒介，開啟孩子從圖像閱讀與故事理解中，培養觀看與想像的能力，特展期間將搭配以英國文化元素塑造的戶外市集及表演活動。

「創作論壇」今年呈現策展人蕭瓊瑞策畫的「山海．精靈．變奏曲－鄭建昌的臺灣史畫」，展現鄭建昌40年來以土地、信仰為引，探問圖像如何承載記憶與文化想像，構築出一幅屬於土地與精靈的當代史畫。

高美館首度啟動的「縫隙計畫 KMFA : In-Between」，將創作尺度推向美術館建築與城市之間的過渡地帶，計畫以「縫隙」為概念，針對全台新銳創作者徵件，回應建築、環境與身體感知的關係；與台電公司合作的「奧拉之城 III—未來已讀」，則以高美館戶外生態園區作為展覽場域，透過藝術轉譯能源、科技與生活之間的關係，使自然環境成為思考未來社會想像的公共場域。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法