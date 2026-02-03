限制級
基隆港西岸碼頭候船室 東引鄉攝影展開展
「慢漫看見引——東引島民主題攝影展」即日起到3月3日，在基隆港西岸旅客碼頭候船室廊道開放民眾參觀。（東引鄉公所提供）
〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆港西岸碼頭為馬祖鄉親到台灣的唯一港埠，連江縣東引鄉取得國際慢城認證、深化對外文化推廣效益，昨天（2日）下午在基隆港西岸旅客碼頭候船室廊道舉辦「慢漫看見引——東引島民主題攝影展」，希望與旅客分享東引之美。本展覽即日起至3月31日於基隆西岸旅客碼頭2F候船室廊道展出，每天16時到21時供旅客、民眾參觀，如當日船班停航，則不開放。
東引鄉長林德建指出，這次展覽以「看見慢城、感受島嶼」為核心精神，向島民、遊客及東引關係人口徵集攝影作品，最終選出50幅作品展出；以攝影作為媒介，凝視那些被海風雕琢的地景、記憶與人情，也讓更多台灣島觀眾，能透過鏡頭走進東引、認識東引，進一步提升東引在公共視野中的能見度，推動地方文化的永續傳播。
林德建表示，「慢漫看見引——東引島民主題攝影展」在基隆西岸旅客中心2樓展覽空間舉行，這是東引鄉很重要的嘗試，將島嶼的視野延伸到這個來往東引島必經的門戶地，在旅客登島前能夠一窺東引的自然壯麗及人文景緻。
基隆市議員何淑萍也到場支持，議員表示，基隆和東引關係密切，過去也數度到訪東引，希望能以此展覽為基礎，未來推動更多兩地的友好連結。
