自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

基隆港西岸碼頭候船室 東引鄉攝影展開展

2026/02/03 14:16

「慢漫看見引——東引島民主題攝影展」即日起到3月3日，在基隆港西岸旅客碼頭候船室廊道開放民眾參觀。（東引鄉公所提供）「慢漫看見引——東引島民主題攝影展」即日起到3月3日，在基隆港西岸旅客碼頭候船室廊道開放民眾參觀。（東引鄉公所提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆港西岸碼頭為馬祖鄉親到台灣的唯一港埠，連江縣東引鄉取得國際慢城認證、深化對外文化推廣效益，昨天（2日）下午在基隆港西岸旅客碼頭候船室廊道舉辦「慢漫看見引——東引島民主題攝影展」，希望與旅客分享東引之美。本展覽即日起至3月31日於基隆西岸旅客碼頭2F候船室廊道展出，每天16時到21時供旅客、民眾參觀，如當日船班停航，則不開放。

東引鄉長林德建指出，這次展覽以「看見慢城、感受島嶼」為核心精神，向島民、遊客及東引關係人口徵集攝影作品，最終選出50幅作品展出；以攝影作為媒介，凝視那些被海風雕琢的地景、記憶與人情，也讓更多台灣島觀眾，能透過鏡頭走進東引、認識東引，進一步提升東引在公共視野中的能見度，推動地方文化的永續傳播。

林德建表示，「慢漫看見引——東引島民主題攝影展」在基隆西岸旅客中心2樓展覽空間舉行，這是東引鄉很重要的嘗試，將島嶼的視野延伸到這個來往東引島必經的門戶地，在旅客登島前能夠一窺東引的自然壯麗及人文景緻。

基隆市議員何淑萍也到場支持，議員表示，基隆和東引關係密切，過去也數度到訪東引，希望能以此展覽為基礎，未來推動更多兩地的友好連結。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應