藝文 > 即時

2026台北國際書展世貿今開幕 總統賴清德：與其找好老師不如找本好書

2026/02/03 12:06

〔記者董柏廷／台北報導〕2026台北國際書展於今（3）日在台北世貿中心一館隆重開幕，展期將持續至2月8日。開幕典禮由總統賴清德主持，文化部長李遠、台北書展基金會董事長郝明義，以及泰國經濟貿易辦事處代表文那隆、泰國書商暨出版協會會長那塔恭等各國貴賓皆出席與會。本屆書展以泰國為主題國，現場由泰國藝文團體帶來精采表演，啟動這場為期6天的閱讀盛會。

總統賴清德在致詞時強調，閱讀是他個人非常重視的事。他回憶擔任台南市長期間，曾向家長與老師分享，與其辛苦擠進名校、名師班級，不如讓孩子接觸好書。賴清德表示，好老師可遇不可求，「不如找本好書｣，藉此闡明好書是隨手可得的良師。他亦肯定文化幣政策對推廣閱讀的成效，特別是13至15歲的青少年，60%的文化幣使用率都用在買書上，顯見閱讀習慣正向下扎根。

賴清德透露，「小時候跟著哥哥看武俠小說、跟著姊姊看瓊瑤小說、高中時讀翻譯小說、大學時看翻譯小說也讀醫學相關的書籍與工具書」，並分享他最近觀看主持人詹慶齡主持的《名人書房》節目，曾採訪姚仁喜建築師提到「閱讀是安全的冒險」。賴總統表示，非常羨慕姚建築師描述的書中世界，並感佩姚仁喜家裡不看電視、維持家庭閱讀時間的習慣，也會與孩子們分享書單。賴清德對此建議文化部長李遠與文化界共同推動計畫性的閱讀運動，認為對文化事業、孩子未來以及國家願景都會有很大的幫助。

文化部長李遠則指出，台北國際書展作為亞洲具指標性的藝文盛事，選在農曆年前舉辦，預告了台灣出版界豐收的一年。他提到泰國代表文那隆能說出所有台灣明星的名字，可見兩國文化交流頻繁且關係緊密，包含流行音樂、漫畫與文學都有許多合作。李遠強調，書展最大的意義在於引進全世界最好的作品，並將台灣的優秀文學、漫畫與繪本推向國外。

本屆書展策展內容豐富，除了泰國主題國館展現濃厚的東南亞文化，各展區也針對不同讀者群設計特色空間。展覽期間規畫多場講座、簽書會與專業論壇，主辦單位期望透過實體書展的互動，重新連結讀者與書本的關係，帶動國內出版產業的活絡發展。詳詢台北國際書展官網。

