藝術文化

政大書城走了花蓮變文化沙漠？46歲老藝廊「維納斯」再出發

2026/02/03 14:32

維納斯藝廊重新出發，展出超過20位藝術家創作，包括背後這張侯文欽以珍古德野外觀察為題的50號大件油畫，林滿津說，期盼藝術讓天災地震後受創的人心得到撫慰。（記者花孟璟攝）維納斯藝廊重新出發，展出超過20位藝術家創作，包括背後這張侯文欽以珍古德野外觀察為題的50號大件油畫，林滿津說，期盼藝術讓天災地震後受創的人心得到撫慰。（記者花孟璟攝）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕藝術經紀人林滿津在花蓮經營維納斯藝廊46年，20年前抱著雄心進駐花蓮港1-1倉庫盼打造「花蓮小駁二」，但天災多花蓮企業經營難、藝術更難，今天在地震後拆除的花蓮市翰品酒店對面重新出發，首檔展覽精選花蓮多位前輩藝術家作品。林滿津說，迎接即將到來的馬年，歡迎民眾來一趟藝術走春。

藝廊的房東北科大傑出校友張銘峰，不忍花蓮變文化沙漠，主動表示願意將房子給藝廊進駐。（記者花孟璟攝）藝廊的房東北科大傑出校友張銘峰，不忍花蓮變文化沙漠，主動表示願意將房子給藝廊進駐。（記者花孟璟攝）

房東北科大校友會理事長張銘峰說，政大書城在花蓮開了11年，去年11月宣布謝幕，不忍心花蓮變文化沙漠，他在花蓮市美崙之星大樓的住家樓下的店面，因地點極佳，又在花蓮市美崙文教區，包括火鍋、日料店都希望進駐，但他想起10多年前曾向林滿津買畫的緣分，決心讓花蓮最有歷史的老藝廊可以有一個家。

去年0403地震後重創停業的太魯閣山月村，村長鄭明岡（中）也來買畫，支持在地藝術家馬筱媛（左）。（記者花孟璟攝）去年0403地震後重創停業的太魯閣山月村，村長鄭明岡（中）也來買畫，支持在地藝術家馬筱媛（左）。（記者花孟璟攝）

林滿津在花蓮是藝術界的奇人，最早從事畫作裱褙、1980年成立東部第一家藝術經紀專業藝廊開始，花蓮因盛產石材，與藝術家共同倡議推花蓮國際藝術村、花蓮國際石雕藝術季，20年前花蓮港舊倉庫要打造觀光，藝廊也進駐港區1-1倉庫，成為「花蓮小駁二」，雕塑家以花蓮蛇紋石打造的青鳥郵筒也成了港區打卡地標，可惜1年多前港區因實施工程租約停止，藝廊差點無以為繼。

維納斯藝廊能在花蓮屹立46年著實不簡單。（記者花孟璟攝）維納斯藝廊能在花蓮屹立46年著實不簡單。（記者花孟璟攝）花蓮維納斯藝廊今天重新出發，吸引藝術愛好者參觀。（記者花孟璟攝）花蓮維納斯藝廊今天重新出發，吸引藝術愛好者參觀。（記者花孟璟攝）

林滿津說，去年1月惜別花蓮港，終於在今天重新出發，讓藝廊可以繼續向前，最近10年花蓮確實天災很多，從0206地震、0918地震再到前年0403地震、去年馬太鞍溪堰塞湖災害，但她始終認為，藝術能以美好的能量給人們新的希望。

走進新的藝廊空間，迎面而來最大幅是50F號的大件油畫，主題是靈長類動物行為學者珍古德在野外工作的情景，由畫家侯文欽創作，其他還有藝術家游仁德、高世緯、資深藝術家許禮憲、上山、侯泰安、邱坤明等超過20多位藝術家的油畫、雕塑、版畫、攝影、書法及複合媒材，今天開幕也吸引到藝術愛好者共襄盛舉。

林滿津說，新的藝廊坐落在已拆除的翰品酒店對面，這裡是以前花蓮的中信飯店，充滿在地的回憶，對面的中美圓環占地廣大有行人徒步、石雕藝術品長期放置，後面可連結花蓮文化局、圖書館園區，希望與市公所合作，將圓環打造成無圍牆的藝術空間。

震後已拆除的翰品酒店對面的中美圓環也在藝廊斜對面，林滿津期盼將此改造成沒有圍牆的美術館。（記者花孟璟攝）震後已拆除的翰品酒店對面的中美圓環也在藝廊斜對面，林滿津期盼將此改造成沒有圍牆的美術館。（記者花孟璟攝）震後已拆除的翰品酒店對面的中美圓環也在藝廊斜對面，林滿津期盼將此改造成沒有圍牆的美術館。（記者花孟璟攝）震後已拆除的翰品酒店對面的中美圓環也在藝廊斜對面，林滿津期盼將此改造成沒有圍牆的美術館。（記者花孟璟攝）

