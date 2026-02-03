自由電子報
藝術文化

「蟾蜍虎爺」變餅乾！喬治出道 虎你成功過好年

2026/02/03 14:34

台南古蹟限定商品「成功虎爺餅」，設計靈感取自延平郡王祠奉祀的虎爺公，虎爺外型圓滾滾，醒目的綠色彩釉配上金色斑紋，被封稱「蟾蜍（喬治）虎爺」。（記者洪瑞琴攝）台南古蹟限定商品「成功虎爺餅」，設計靈感取自延平郡王祠奉祀的虎爺公，虎爺外型圓滾滾，醒目的綠色彩釉配上金色斑紋，被封稱「蟾蜍（喬治）虎爺」。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南限定、萌度破表！農曆春節還沒到，最可愛的虎爺已先搶戲。配合「台南文化行春2026」系列活動，南市推出台南古蹟限定商品—「成功虎爺餅」，今（3）日於市定歷史建築延平郡王祠開山王廟舉辦上市祈福首發，讓爆紅的「蟾蜍虎爺」化身「神級餅乾」，陪民眾討吉利、迎好年。

台南「神級商品」再加入成功虎爺餅新生力軍。（記者洪瑞琴攝）台南「神級商品」再加入成功虎爺餅新生力軍。（記者洪瑞琴攝）

開山王廟虎爺外型圓滾滾、神似蟾蜍，曾被小朋友童言無忌喊「蟾蜍、蟾蜍」，英文諧音一念就成了外國名「喬治（George）」，還特別擲筊請示，虎爺也點頭同意，從此成了網路人氣王。綠色彩釉搭配金色斑紋、黑嚕嚕的大眼睛加上45度角仰望的萌姿，不只吸引香客搶拍，甚至紅到出現仿冒品。

文化局指出，今年以延平郡王祠奉祀的虎爺公為靈感，推出「成功虎爺餅」，象徵虎力全開、成功到來。虎爺是臺灣重要的宗教動物神，寓意平安、招財與驅邪避煞，深受民眾敬重。廟內虎爺雕塑由榮獲台南美展傳統工藝類首獎的藝師劉進文創作，以珍貴牛樟木製成，融合五行色釉與府城傳統工藝技法「茄苳入石柳」，展現宗教信仰與工藝美學。

台南古蹟限定商品「成功虎爺餅」，今日於延平郡王祠開山王廟舉辦上市祈福發表。（記者洪瑞琴攝）台南古蹟限定商品「成功虎爺餅」，今日於延平郡王祠開山王廟舉辦上市祈福發表。（記者洪瑞琴攝）

此次商品由文化局攜手聯華食品共同開發，包裝設計將虎爺「喬治」轉化為活潑討喜的形象，搭配金色光芒背景，外包裝印上台語諧音「虎你成功，佮福氣」，讓民眾吃餅乾也能把新春好運一起帶回家。

文化局長黃雅玲表示，透過古蹟限定商品，讓文化走入日常生活。台南古蹟限定品牌去年營業額突破2400萬元，不僅為古蹟注入營運動能，也讓更多國內外遊客用最可愛的方式，認識台南的歷史與文化底蘊。

