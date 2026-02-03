春節馬戲團登場 林懷民領軍、台中文心森林公園化身吉米樂園

「2026台中FOCASA幾米馬戲樂園」，春節大年初三（2/19）在台中文心森林公園免費登場。（台中市文化局提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕「2026台中FOCASA幾米馬戲樂園」將於馬年春節大年初三（2/19），在台中文心森林公園免費登場，樂園由雲門舞集創辦人林懷民指導策畫，與繪本作家幾米合作「幾米男孩的100次勇敢」，台中市長盧秀燕說，過年期間歡迎到台中玩個兩三天，逛燈會、夜市、宮廟，順便看馬戲團表演。

FOCASA馬戲團「幾米男孩的100次勇敢」2026年巡演，將以台中做首站，馬年新春邀請民眾感受幾米男孩的勇氣精神與馬戲藝術魅力，盧秀燕今天在市政會議說，中台灣燈會首度取消「元宵」兩字，提前在小年夜（15日）啟動，歡迎各地遊客到中央公園賞燈，隔壁還有全國最大逢甲夜市，文心森林公園還有馬術表演。

「幾米男孩的100次勇敢」，由林懷民、幾米與FOCASA馬戲團首度跨界合作，透過一名男孩成長旅程，描繪面對未知與挫折時，一次次鼓起勇氣再出發過程，原創故事融合馬戲、舞蹈與投影視覺，將幾米溫暖而富想像力圖像世界，轉化為立體舞台敘事，也傳遞溫柔而堅定生命力量。

文化局長陳佳君說，樂園由知名藝術導演林懷民親自指導策畫，為馬戲注入敘事層次與情感深度，13場豐富表演包含馬戲帳篷演出、快閃馬戲演出、高蹺人快閃，還有冒險體驗區讓親子同樂，新春期間，讓民眾在公園內沉浸感受馬戲驚奇。

文化局說，「2026台中FOCASA幾米馬戲樂園」從2月19日至21日，及二二八連假2月27日至3月1日，連續兩個週末，每天下午3時至晚間9時，文心森林公園免費入園、天天精采。

