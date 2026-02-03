台北國際書展開幕！捷克中心主任驚喜宣布：2027年捷克接棒主題國

捷克中心台北主任馬凱棠正式宣布2027年台北國際書展主題國捷克接棒。（記者胡舜翔攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕2026台北國際書展於今（3）日在台北世貿中心一館隆重開幕，展期將持續至2月8日。今年捷克國家館再次參與並於今日下午舉辦開幕典禮。捷克中心台北主任馬凱棠在致詞時除了表達對台灣書展的重視，更正式宣布捷克將成為明年（2027）台北國際書展的主題國。

捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）在典禮上表示，捷克書籍在台灣擁有眾多粉絲，從經典大文豪赫拉巴爾、昆德拉到卡夫卡，都深受台灣讀者喜愛。他引用馬克吐溫的名言強調，好朋友、好書與安穩的睡眠就是理想生活，並期待透過書展將更多現當代捷克作家的傑作介紹給台灣讀者，展現捷克文化的當代活力，而不僅僅是過去的歷史。

馬凱棠進一步指出，她經常造訪台灣書店，非常欣賞台灣出版品的精美裝幀。針對今年的展覽方向，她特別選定童書與青少年文學作為切入點，因為這正是捷克插畫家與作家展現驚人創意的代表領域。今年捷克館將這些精選作品帶到台北，邀請台灣讀者近距離感受捷克兒童文學的獨特魅力，並為2027年的主題國活動提前暖身。

