家長必收！台北國際書展捷克館精選「10年最美童書」 從翻翻書到哲學小說全都有
捷克館展出許多立體童書，充滿趣味。（記者董柏廷攝）
〔記者董柏廷／台北報導〕2026台北國際書展於今（3）日在台北世貿中心一館隆重開幕，在捷克國家館的展位上，今年最受關注的莫過於「60本捷克十年最美童書（2015-2025）」核心展區。主辦單位捷克中心台北特別邀請資深策展人Jitka Nesporova博士，針對台灣市場的口味，親自從捷克每年出版的1.5萬本童書與青少年文學作品中，萃取出最具代表性的精華。
Jitka Nesporova博士表示，這份書單中的每一本都是從榮獲捷克「金絲帶獎」、國際「波隆那獎」及「白烏鴉獎」等菁英作品中精選而出。展出內容涵蓋多元光譜，從適合幼齡的立體翻翻書，到深具社會意識與哲學思考的圖像小說，完整呈現了捷克兒童出版的深厚底蘊。
捷克中心台北特別邀請資深策展人Jitka Nesporova博士，策畫捷克館。（記者潘少棠攝）
Jitka Nesporova更親自解開這份權威書單背後的選書邏輯：Nesporova以為人父母的角度分享，一份好的書單能如何引導孩子的閱讀旅程，從培養綠色生活態度的《Bicycle》，到建立世界觀教育的《Atlas of the World: Europe》，每一本書都在嘗試回答「童書可以教孩子什麼」。這也是該份清單首次專為台灣書展讀者量身訂製，展現捷克文化中童書與青少年讀物占總出版量10%的驕傲。
