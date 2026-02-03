新北中港大排光雕3月登場 布展期間「動眼不動手」

中港大排光雕預計3月登場，規劃與設計比往年更具巧思。（新北市水利局提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕2026年新莊中港大排光雕展正如火如荼進行布展，預計3月6日至29日登場，為帶給市民震撼的視覺饗宴，工程人員加緊腳步安裝燈飾與測試。新北市政府水利局提醒，河廊布展期間遊客務必注意自身安全，並配合現場導引。

新莊中港大排是附近民眾休閒散步的去處。（新北市水利局提供）

水利局表示，中港大排光雕已成為新莊年度盛事，為確保光雕視覺效果完美呈現，現場布置各類精密的燈飾設施與配電線路，呼籲民眾散步經過施工區域時留心腳步，落實「動眼不動手」原則，並提醒孩童切勿碰觸、拉扯燈飾設施或跨越護欄，以確保展場安全及光雕設備的完整性。

水利局長宋德仁指出，今年已是第6次舉辦中港光雕展，隨著活動知名度提高，規畫與設計更具巧思，目前河廊全面展開布置作業，不少散步運動的民眾都驚喜發現特色燈飾，紛紛詢問亮燈開展時間。

水利局表示，各項光雕作品陸續設置，將在3月6日至29日舉辦中港大排光雕活動，精彩美景值得期待，呼籲民眾守護迷人的河廊光雕，共同迎接璀璨之夜。活動詳情上臉書粉專「新北水漾」查詢。

新莊中港大排光雕正在布展，呼籲民眾「動眼不動手」。（新北市水利局提供）

