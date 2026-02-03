自由電子報
給情人24小時極致寵愛 北投大地酒店推出情人節專案

2026/02/03 17:25

「喜歡聽你說愛我」專案房間，特別以玫瑰花瓣及天鵝造型毛巾妝點浪漫時光。（大地酒店提供）「喜歡聽你說愛我」專案房間，特別以玫瑰花瓣及天鵝造型毛巾妝點浪漫時光。（大地酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕西洋情人節即將到來，大地酒店以「喜歡聽你說愛我」為題，為尋覓靜謐儀式感的戀人們，編織一場結合五星住宿、海陸盛宴與白磺泉療癒的感官之旅。專案即日起至2月14日，提供完整24小時入住時光（13：00入住至翌日13：00退房），讓戀人們在佈置精緻的客房內盡情享受不被打擾的兩人時光，酒店也特地為每對情人旅客客製化專屬的照片蛋糕、包含喜歡西餐廳特別規畫的「隱世情詩」情人節套餐2客，與精選氣泡酒，週一至週四入住另有機會驚喜升等房型，並享SPA全系列8折優惠。

大地酒店推出情人節限定「隱世情詩 極致海陸饗宴」，以細膩料理手法為情侶感情加溫。（大地酒店提供）大地酒店推出情人節限定「隱世情詩 極致海陸饗宴」，以細膩料理手法為情侶感情加溫。（大地酒店提供）

情侶相聚少不了美食加溫，大地酒店表示，酒店旗下喜歡西餐廳推出的情人節限定「隱世情詩   極致海陸饗宴」，以細膩料理手法為節慶餐桌書寫浪漫詩篇。主廚以愛情為題，讓每一道料理的香氣與口感隨著情感升溫層層遞進，前菜以初戀般酸甜的「嫩煎干貝襯葡萄夏多內醬」揭開浪漫饗宴，亦酸亦甜的細緻尾韻，如同愛情剛萌芽時，那份微醺且優雅的試探；主餐提供兩款海陸雙拼選擇，包含「酥皮翼板牛佐青醬根島生態大蝦」、「炭烤低溫戰斧豬排佐青醬根島生態大蝦」，讓細心烹調的料理在口中衝撞，是兩人關係中最真實、最鮮活的火花。套餐最後以造型精緻的玫瑰巧克力與天鵝絨泡芙甜點做為收尾，用莓果的酸點綴巧克力的苦甜，層次分明、餘韻悠長，不只是甜點，更是寫在舌尖上的情書。

憑情人節專案入住，SPA療程全面8折優惠。（大地酒店提供）憑情人節專案入住，SPA療程全面8折優惠。（大地酒店提供）

此外，針對偏好短暫卻深刻相聚的戀人，大地酒店推出每日限量5組的「玫瑰湯屋」專案。在120分鐘的獨立湯屋中，以玫瑰花瓣妝點白磺暖泉，搭配「隱世情詩」情人節套餐2客。在靜謐的空間裡，唯有泉水的流動聲與彼此心跳相伴，為這場北投之旅畫下最溫柔的句點。更多相關訊息詳詢大地酒店官網。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

