自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

書展故宮館展文化外交力 連法國國家館都展這本書

2026/02/03 17:25

書展法國館展出刻正於巴黎凱布朗利博物館展出中的故宮「龍」展圖錄（右下）。（故宮提供）書展法國館展出刻正於巴黎凱布朗利博物館展出中的故宮「龍」展圖錄（右下）。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2026年台北國際書展今（3）日開展，國立故宮博物院今年以「雅藝共融・閱動新境」為主題，打造一場跨越文化疆界的藝術閱讀盛宴。展位設計以故宮經典為基底，透過現代幾何線條解構傳統建築語彙，構築一座象徵文化交流的時空通廊。

而在開幕首日，故宮也展現了近年在文化交流上的成果，除了明年主題國捷克館的捷克駐台代表史坦格（David Steinke），故宮的「龍展」圖錄還出現在法國館的展櫃上。原來繼去年9月故宮捷克展之後，11月還有龍展登陸法國凱布朗利博物館（Musée du quai Branly），現在還在展出，預計展到3月1日。

捷克經濟文化辦事處代表史坦克（左2）及副代表馬婷娜（右1），在故宮館與院長蕭宗煌（右2）、副院長佩瑾（左1）合影。（故宮提供）捷克經濟文化辦事處代表史坦克（左2）及副代表馬婷娜（右1），在故宮館與院長蕭宗煌（右2）、副院長佩瑾（左1）合影。（故宮提供）

除展現文化交流成果之外，此次故宮館也針對熱賣的特展圖錄如《看得見的紅樓夢》、《江戶浮世之美》、《甲子萬年：國立故宮博物院百年院慶特展》、《千年神遇－北宋西園雅集傳奇》等，於書展現場提供9折優惠。另有多場主題講座，也透過「故宮精品Facebook粉絲專頁」即時轉播講座精華，讓未能到現場的民眾也能同步參與。

還有新書發表會及「馬上運轉」、「馬年成語小百科」等互動體驗，參與民眾有機會獲得「欽定一甲第一名筆」文創小禮；單筆消費滿額還可獲贈「故宮X三麗鷗百年院慶桌曆」，送完為止。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應