書展故宮館展文化外交力 連法國國家館都展這本書

書展法國館展出刻正於巴黎凱布朗利博物館展出中的故宮「龍」展圖錄（右下）。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2026年台北國際書展今（3）日開展，國立故宮博物院今年以「雅藝共融・閱動新境」為主題，打造一場跨越文化疆界的藝術閱讀盛宴。展位設計以故宮經典為基底，透過現代幾何線條解構傳統建築語彙，構築一座象徵文化交流的時空通廊。

而在開幕首日，故宮也展現了近年在文化交流上的成果，除了明年主題國捷克館的捷克駐台代表史坦格（David Steinke），故宮的「龍展」圖錄還出現在法國館的展櫃上。原來繼去年9月故宮捷克展之後，11月還有龍展登陸法國凱布朗利博物館（Musée du quai Branly），現在還在展出，預計展到3月1日。

請繼續往下閱讀...

捷克經濟文化辦事處代表史坦克（左2）及副代表馬婷娜（右1），在故宮館與院長蕭宗煌（右2）、副院長佩瑾（左1）合影。（故宮提供）

除展現文化交流成果之外，此次故宮館也針對熱賣的特展圖錄如《看得見的紅樓夢》、《江戶浮世之美》、《甲子萬年：國立故宮博物院百年院慶特展》、《千年神遇－北宋西園雅集傳奇》等，於書展現場提供9折優惠。另有多場主題講座，也透過「故宮精品Facebook粉絲專頁」即時轉播講座精華，讓未能到現場的民眾也能同步參與。

還有新書發表會及「馬上運轉」、「馬年成語小百科」等互動體驗，參與民眾有機會獲得「欽定一甲第一名筆」文創小禮；單筆消費滿額還可獲贈「故宮X三麗鷗百年院慶桌曆」，送完為止。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法