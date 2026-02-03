自由電子報
藝文 > 品風格 > 品味生活

真正天后級「椅子頭」 白沙屯拱天宮贈過爐媽祖祈福卡 索取辦法曝

2026/02/03 18:04

紙風車團長任建誠手捧媽祖祈福卡過香爐。（紙風車提供）紙風車團長任建誠手捧媽祖祈福卡過香爐。（紙風車提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕紙風車基金會「368兒童藝術工程」因日前媽祖突然入座看戲，而有了「椅子會」小額募款的計畫，並前往苗栗白沙屯拱天宮向媽祖致謝，稟報近日推動的「椅子會」行動，盼藉此讓更多孩子有機會安心入座觀賞紙風車演出，拱天宮洪文華主委洪文華特別致贈白沙屯媽祖的祈福卡，象徵媽祖以實際行動加持「椅子會」，與社會大眾一同成為孩子的「椅子頭」。

紙風車團長任建誠（左起）、白沙屯拱天宮主委洪文華及紙風車基金會執行長張敏宜合影。（紙風車提供）紙風車團長任建誠（左起）、白沙屯拱天宮主委洪文華及紙風車基金會執行長張敏宜合影。（紙風車提供）

紙風車基金會執行長張敏宜說明，白沙屯拱天宮洪文華主委多次提到，2年前曾希望邀請紙風車來演出，卻因劇團檔期終未能成行，心中始終惦記。這次得知紙風車年度計畫前來拱天宮演出，格外欣喜，也認為「椅子會」行動，與白沙屯媽祖守護眾生、照顧孩子的精神高度契合，因此，特別致贈白沙屯拱天宮媽祖的祈福卡，做為「椅子會」的祝福贈品，並由紙風車團長任建誠代表過香爐，象徵將媽祖的庇佑與祝福，正式交付給紙風車。

「白沙屯媽祖祈福卡」專案即日起展開，民眾只要捐款1000元以上即可加入紙風車「椅子會」，除獲贈《青年的四個大夢》一書之外，同時獲得「白沙屯媽祖祈福卡」一份，因數量有限，贈完為止。民眾捐款將專款用於演出現場實際需求，包括觀眾座椅、雨衣、偏鄉交通接駁與現場基本安全設備。

