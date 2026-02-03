原民村落文化復振總動員 卑南族《凱旋歌》抱回國際大獎

《凱旋歌》MV片段放上獲獎桂冠。（台東縣卑南族民族自治事務促進發展協會提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台東縣卑南族民族自治事務促進發展協會自製的《卑南族凱旋歌》音樂影片，榮獲布達佩斯國際音樂影片大獎（International Music Video Awards）「最佳亞太音樂錄影帶」肯定。文化部表示，獲獎影片是114年原住民村落文化發展計畫的補助成果之一，將卑南族「護鄉兵」的《凱旋歌》，以流行音樂MV形式，採用卑南語與中文並列字幕設計，讓年輕世代及非原住民族群得以跨越語言隔閡，展現文化復振的活力。

IMVA 最佳亞太音樂錄影帶-得獎證書。（台東縣卑南族民族自治事務促進發展協會提供）

文化部說明，該影片導演陸浩銘（Bunkiatr Katatrepan）來自南王部落，始終堅持「卑南族製造」精神，邀集跨部落及跨世代卑南族人組建工作團隊「跪父樂團」及「卑南族青春歌隊」擔綱演唱與參與拍攝；錄音及混音工程由建和部落的音樂創作者洪煒勛（Andung安懂）負責；梳化造型則由南王部落的知名造型師Sanaran Maliyali協助。

其中少年演員都是來自南王部落的素人，經過族語指導老師Malladram陳志偉耐心講解引導族語台詞後，終能以流暢的卑南族語演繹劇情。影片還特別邀請下賓朗部落的知名原舞編創老師林蕙瑛，帶領「台東高商原舞團」以充滿力量的舞姿展現戰鬥意象，讚頌卑南族的武勇，以及守護土地與家園的決心。文化部「原住民村落文化發展計畫」詳詢粉專（https://m.facebook.com/1898600340414538/）。

