自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

原民村落文化復振總動員 卑南族《凱旋歌》抱回國際大獎

2026/02/03 21:02

《凱旋歌》MV片段放上獲獎桂冠。（台東縣卑南族民族自治事務促進發展協會提供）《凱旋歌》MV片段放上獲獎桂冠。（台東縣卑南族民族自治事務促進發展協會提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台東縣卑南族民族自治事務促進發展協會自製的《卑南族凱旋歌》音樂影片，榮獲布達佩斯國際音樂影片大獎（International Music Video Awards）「最佳亞太音樂錄影帶」肯定。文化部表示，獲獎影片是114年原住民村落文化發展計畫的補助成果之一，將卑南族「護鄉兵」的《凱旋歌》，以流行音樂MV形式，採用卑南語與中文並列字幕設計，讓年輕世代及非原住民族群得以跨越語言隔閡，展現文化復振的活力。

IMVA 最佳亞太音樂錄影帶-得獎證書。（台東縣卑南族民族自治事務促進發展協會提供）IMVA 最佳亞太音樂錄影帶-得獎證書。（台東縣卑南族民族自治事務促進發展協會提供）

文化部說明，該影片導演陸浩銘（Bunkiatr Katatrepan）來自南王部落，始終堅持「卑南族製造」精神，邀集跨部落及跨世代卑南族人組建工作團隊「跪父樂團」及「卑南族青春歌隊」擔綱演唱與參與拍攝；錄音及混音工程由建和部落的音樂創作者洪煒勛（Andung安懂）負責；梳化造型則由南王部落的知名造型師Sanaran Maliyali協助。

其中少年演員都是來自南王部落的素人，經過族語指導老師Malladram陳志偉耐心講解引導族語台詞後，終能以流暢的卑南族語演繹劇情。影片還特別邀請下賓朗部落的知名原舞編創老師林蕙瑛，帶領「台東高商原舞團」以充滿力量的舞姿展現戰鬥意象，讚頌卑南族的武勇，以及守護土地與家園的決心。文化部「原住民村落文化發展計畫」詳詢粉專（https://m.facebook.com/1898600340414538/）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應