中研院將迎來百年院慶 台北書展首揭院區建築軌跡展現知識「藍圖」

〔記者楊綿傑／台北報導〕台北國際書展今登場，即將在2028年迎接100週年的中研院，以「藍圖」為主題策劃「百年書選」展區，展出近3000冊跨領域專書與400冊史料彙編。而今年的焦點新書則是《知識的幾何與光影：中央研究院建築選》，是首度系統性梳理中研院落腳南港70年來的建築軌跡。院長廖俊智表示，展出的每一本書，都是研究藍圖的實現，希望大眾透過閱讀親近知識，進而激發新的好奇以及改變新時代的行動力。

院方說明，《知識的幾何與光影：中央研究院建築選》一書中收錄的30棟代表性建築，有歷史語言研究所「台灣考古館」、生物館（黃樓）、民族學研究所博物館、統計科學研究所大樓等，都是台灣現代建築風格演進的縮影。

在其他展出內容部分，歷史語言研究所傅斯年圖書館主任李仁淵指出，團隊長年整理《未刊稿鈔本》、敦煌遺書與傅斯年檔案，使18萬餘冊珍稀典藏得以重現。

台灣史研究所所長鍾淑敏則分享，日記解讀班成立25年來，每週持續校註日記，至今已累積逾7萬篇包含地方仕紳、日本總督、醫生、實業家等多元身分的私人書寫，並收錄於「台灣日記知識庫」開放各界查詢。

近代史研究所口述歷史組召集人賴毓芝表示，近史所創所以來已訪談超過上千位人物，此次展出羅友倫、楊文達、柯台山等多部已絕版的軍政人物紀錄，補足官方史料未能觸及的生命細節。

而生物多樣性研究中心推出的科普新書《順其自然》，內容涵蓋微生物、植物、鳥類、魚類、甲殼類、棘冠海星、珊瑚，乃至化石、火山浮石，以及動人的保育故事。全書以淺白筆觸引領讀者探索生態奧秘，期盼喚起大眾對本土生態之美的珍視，並鼓勵年輕世代投入生命科學研究。

為拉近學術研究與大眾的距離，中研院也攜手國內6家出版社舉辦11場專書講座，邀請28位重量級作者，探討文學思潮、性別醫療、地緣政治等當代人關切的重要議題。另有多場講座緊扣社會脈動，如國安法與國安條例實施後的香港現況及社會抗爭、家族企業傳承的經營模式、冷戰移民、淡水河的水歷史、左翼文學等，展現深度與廣度。

