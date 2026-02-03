自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

「銅鑼工藝」保存者吳宗霖辭世享年68歲 文化部將頒贈旌揚狀

2026/02/03 21:45

吳宗霖藝師與作品合照。（新北市文化局提供）吳宗霖藝師與作品合照。（新北市文化局提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕新北市傳統工藝「銅鑼工藝」保存者吳宗霖昨（2）日辭世，享年68歲。文化部長李遠聞訊表達哀悼與不捨，並表示，「銅鑼工藝」是瀕危的無形文化資產，吳宗霖長年致力傳承與推廣，為傳統工藝保存奠定深厚基礎，文化部將頒發旌揚狀予以表彰。

吳宗霖生於1959年，長年深耕銅鑼製作領域，以敏銳細膩的音感著稱，其銅鑼作品在定音與傳音上展現高度專業與獨到特色。吳宗霖善於結合自然素材，使作品兼具樂器機能與造型美感，外形質樸典雅，音色共鳴廣闊渾厚，充分展現銅鑼工藝的藝術性與精神內涵。

銅鑼為北管音樂不可或缺的重要樂器，吳宗霖技法精湛，常就地取材，精準掌握定階定音等技藝，展現傳統藝術中難能可貴的特殊藝能，除製作音階鑼外，其亦融入在地文化特色，兼顧鍛敲藝術作品創作與小型銅鑼商品開發，充分體現地方文化特色與生活美學，對地方傳統藝術的保存與推廣貢獻良多。2011年經新北市政府公告認定為傳統工藝「銅鑼工藝」保存者。

文化部表示，吳宗霖一生勤於鑽研並持續精進、改良與創新，作品與心靈哲理相互結合，展現深層文化意涵，其亦積極培育後進，致力傳承珍稀銅鑼工藝，為銅鑼製作技藝的保存奠定穩固基礎。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應