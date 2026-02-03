作家文化部長逛書展 李遠揭「沒有書單，只要買單」原因

2026書展今日開幕，左起書ˋ展基金會董事長郝明義、文化部長李遠、總統賴清德。（翻攝自李遠臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕歷年來，書展期間的名人購書清單總會成為關注焦點，尤其正、副總統、行政院長及文化部長等，多會交出一張約莫數十條的清單，只有一位例外，就是現任文化部長李遠。李遠今天在臉書貼文「沒有書單，只要買單」，再一次說明背後考量。

李遠寫道：「照例我今年還是不會有自己的書單，理由很簡單，我只要穿過展覧場的走道，從左到右，從前到後，幾乎每家出版社都出版過我的書，我為了不要得罪過去的老闆，還是不要公佈自己的書單，只要沿著走廊一直結帳、買單以報答出版社便好。」

「我一直對台灣的出版人和作家有著一種尊敬，不論是在那種類型都有很大的突破，也在國際上頻頻得到大獎，我們的作品也透過翻譯銷售到世界各地，例如文學、漫畫、繪本等。」李遠也不忘開政策支票，「我們也會推出一連串的政策，加大資源，協助創作者、出版社、書店蓬勃發展。」

