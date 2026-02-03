自由電子報
藝文 > 即時

「字遊，自在」亮相台北國際書展 以旅行書寫串連閱讀想像

2026/02/03 21:48

文學書區開幕式蒞臨貴賓大合影。台文館長陳瑩芳（前排右6）、《文訊》雜誌社社長封德屏（前排右5）、九歌出版社發行人蔡澤玉（左9）、聯合文學出版社總編輯周昭翡（左8）、法國在台協會主任龍燁（後排右2）、駐台北以色列經濟文化辦事處代表游瑪雅（後排右3）等人合影。（台文館提供）文學書區開幕式蒞臨貴賓大合影。台文館長陳瑩芳（前排右6）、《文訊》雜誌社社長封德屏（前排右5）、九歌出版社發行人蔡澤玉（左9）、聯合文學出版社總編輯周昭翡（左8）、法國在台協會主任龍燁（後排右2）、駐台北以色列經濟文化辦事處代表游瑪雅（後排右3）等人合影。（台文館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部所屬國立台灣文學館策劃的2026台北國際書展文學書區，以「字遊，自在」為主題，即日起於台北世貿中心一館登場，透過旅行書寫為線索，邀請讀者在文字中展開移動與對望。本次書區由台文館攜手九歌出版社、文訊雜誌社、洪範書店、爾雅出版社、聯合文學出版社等單位共同展出，今3日舉行開幕儀式，集結出版、學界與多國文化機構代表，共同為展覽揭幕。

台文館館長陳瑩芳表示，書展不只是銷售場域，更是作家與讀者交流的重要時刻，因此今年將最大空間留給閱讀與對話。「字遊，自在」以台灣百年來的旅行書寫為主軸，結合出版社主題選書、短講與文學轉譯商品，呈現旅行如何成為書寫與生活交織的方式。展覽內容由台南本館同名展覽精選而來，規劃「旅行與旅行文學」、「移動中」、「旅途上的風景」及「世界／視界」4大主題，搭配作家摘句、18件典藏複製文物與相關書籍，帶領讀者回望百年移動經驗與文化交流。

文訊雜誌社社長封德屏指出，今年整合8家出版社打造「文學專門店」，展現不同世代作家的創作能量，從青年作者到持續書寫的資深作家，呈現台灣文學的多元樣貌。書展期間，各出版社總編輯也將輪流駐點，與讀者面對面交流。

九歌出版社發行人蔡澤玉表示，「旅行」不只是地理移動，也是一種心靈回返，例如楊富閔新作《出太陽》即透過返鄉書寫，呈現尋找自我的過程。聯合文學出版社總編輯周昭翡則提到，適逢聯合文學40週年，特別推薦黃春明新作《山爺》，並以多部作品回應旅行中地理與內在的交會。

展覽期間，文學書區規劃近40場短講與活動，超過52位作家與講者分享旅行寫作、文學走讀、國際駐村與翻譯交流等經驗。台文館也同步推出滿額贈禮與文創商品，讓讀者透過閱讀與五感體驗，更貼近文學的日常風景。

