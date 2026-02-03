自由電子報
藝文 > 即時

文策院「台漫館」推「一起來追星」 總統賴清德親臨力挺台灣漫畫

2026/02/03 22:03

文策院台漫館今年以「一起來追星吧！」為題，總統賴清德（中）親臨支持。（文策院提供）文策院台漫館今年以「一起來追星吧！」為題，總統賴清德（中）親臨支持。（文策院提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕2026台北國際書展「台灣漫畫館」今（3）日於台北世貿中心一館開幕，由文化內容策進院策劃，今年以「一起來追星吧！」為主題，集結漫畫、配音與數位平台能量，呈現台漫產業的多元樣貌。開館首日，總統賴清德親臨參觀，並與多位漫畫家互動、選購作品，為台漫創作注入實質鼓勵。

台漫館於書展開展首日人潮爆滿。（文策院提供）台漫館於書展開展首日人潮爆滿。（文策院提供）

賴總統在文策院董事長王時思陪同下走訪展區，現場由漫畫家阮光民與藥島介紹各自作品《空笑夢圖像小說：第一卷黃金樓》與《器官拼圖》，並致贈簽名板。賴總統也選購《間隙》、《怪島奇譚》、《金門衛生兵的日子》、《課金派戀愛》等作品，展現對台漫內容的高度關注。

王時思表示，本屆台漫館希望以「造星」概念，協助台灣漫畫家被更多讀者看見。她分享個人閱讀喜好，特別推薦美食題材漫畫《友繪的小梅屋記事簿》，並指出台漫在題材與敘事上具備鮮明特色，能與國內外讀者產生共鳴。今年台漫館匯集28家業者與4大數位漫畫平台，展出62部作品，並同步推出多款周邊，整合產業資源、拓展市場動能。

「台漫館」於書展期間推出多項滿額贈與互動好禮，邀請粉絲參與收藏。（文策院提供）「台漫館」於書展期間推出多項滿額贈與互動好禮，邀請粉絲參與收藏。（文策院提供）

文策院院長王敏惠也表示，今年參展作品在畫面與故事表現上持續進化，現場不僅可購書，也能透過互動機制追蹤新作，期待未來與更多創作者、出版業者合作，擴大台漫讀者基礎。

展覽期間，台漫館將舉辦9場活動，包括新書簽名、創作分享與編輯對談；同時結合配音演出，邀請聲優陳彥鈞、賈文安、蔣鐵城與錄音師陳寬，為漫畫進行現場聲演，讓讀者以不同方式貼近作品。書展期間並推出多項滿額贈與互動好禮，吸引粉絲參與收藏，呈現台漫從內容到產業的整體能量。

